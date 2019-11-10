На Азовському морі можуть зникнути пляжі: жителі в паніці. Відеофакт

Узбережжя Азовського моря в місті Приморськ Запорізької області йде на морське дно через постійні зсуви.

Про це йдеться в сюжеті "Сегодня" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що зсуви на березі лякають місцевих жителів. Кожен раз море забирає від декількох метрів до десятків метрів грунту.

На Азовському морі можуть зникнути пляжі через зсуви azur.ru

Міська голова Приморська Олена Божкова розповіла, що третій пляж за кілька останніх років віддав морю майже сто метрів території. А розташований неподалік хлібоприймальний пункт ледь встояв під час зсуву.

За її словами, єдиний вихід врятувати пляжі – укріпити береги, але це дуже витратна процедура. "Сама лише вартість проєкту становить 1,2 мільйона гривень, а будівництво такого ось берегоукріплення буде в десятки разів більше", – уточнила Божкова.

Проєкт програми зміцнення берегів приморці вже направили в Міністерство екології. Якщо її затвердять, роботи почнуть наступного літа. Кошти на це обіцяють виділити обласна рада та держава.

Раніше OBOZREVATEL писав, що найглибше озеро України Світязь сильно обміліло, втративши півсотні сантиметрів води від звичного рівня.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!