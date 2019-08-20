"Вигнали геть": як живе родина вбивці Даші Лук'яненко після страшної трагедії

Батьків вбивці 11-річної Даші Лук'яненко з Одеської області люди вигнали з ринку, де вони працювали.

Рідні самої Даші підозрюють, що батьки Миколи Тарасова були в курсі, що саме він скоїв цей страшний злочин, і могли допомагати йому приховати сліди. Детальніше в матеріалі OBOZREVATEL.

Тарасові хотіли всіх обдурити

У маленькому селі Іванівка Одеської області, де 13 червня серед білого дня пропала 11-річна Даша Лук'яненка, нині потихеньку пристрасті вляглися.

Даша Лук'яненко facebook.com Сергія Лук'яненка

Як розповів OBOZREVATEL тато Даші, Сергій Лук'яненко, батьки Тарасова сховалися в своєму будинку. "Ми живемо в одному селі, але намагаємося з ними не перетинатися. Вони сховалися в своєму будинку, сидять там", – говорить Сергій.

Даша з татом і сестрою facebook.com Сергія Лук'яненка

На місцевому ринку торгова точка сім'ї Лукьяенко розташована прямо навпроти кіоску сім'ї Тарасових.

"Ми знали їх років п'ять, а може і більше. Спілкувалися в основному по роботі. Тому що це люди дуже замкнуті, вони завжди були самі по собі. Даша Миколу Тарасова теж знала, тому що і вона до нас приходила, і він тут торгував. Але останнім часом його не було тут видно. Не знаю чому, сім'я ж дуже відлюдькувата", – згадує батько Даші.

Зараз люди вигнали з ринку Тарасових, хоч вони й намагалися сюди повернутися.

На контейнері, де торгували Тарасові, написали слово "вбивці" Телеканал "Україна"

"Вони вирішили обхитрити всіх, і найняли сюди чоловіка, оформили на нього документи, нібито це він сам тут торгує. Але одного разу він напився і в усьому зізнався. Тому і йому тут не дали працювати", – говорить Сергій.

Вибиті вікна в будинку Тарасових Телеканал "Україна"

Вночі брали упаковку оцту

У сім'ї Даші Лук'яненко впевнені, що батьки Тарасова знали про те, що це саме Микола скоїв злочин.

Микола Тарасов Нацполіція

"Інакше навіщо під час пошуків вони вночі приходили на ринок, перелізли через паркан і взяли у себе в контейнері упаковку оцту. Щоб з його допомогою відмивати сліди крові в будинку. Якщо вони б брали його для заготовок, то досить взяти пляшку, потім ще пляшку . Навіщо серед ночі раптом знадобилася упаковка?", – вважає Сергій.

За словами тата Даші, в Іванівці зараз настрої людей дещо заспокоїлися. Хоч до Тарасових і негативно ставляться, але деякі жителі вже навіть прощають їх. Нібито Тарасові уже пройшли детектор брехні і довели, що невинні.

Батько Миколи Тарасова, Генадій Крапка

Мати заарештованого Миколи Тарасова, Марія ТСН

Даша співала і мріяла стати відомою

Папа Даші розповідає, що дівчинка завжди мріяла стати відомою.

"Ще в музичній школі вона записалася на танці, потім перевелася в свою школу. У неї там була акробатика, вона на місток вставала, шпагат робила. Ми завжди переживали, щоб вона щось собі не зашкодила. А ще вона співала", – каже Сергій.

Даша з сестрою Інстаграм

Дашини друзі і рідні також викладають кліпи, де вона співає і танцює. Люди так і не можуть змиритися з тим, що її немає.

Як раніше писав OBOZREVATEL:

13 червня в селі Іванівка Одеської області пропала 11-річна дівчинка Дарина Лук'яненко. Вона з ринку вирушила в школу на заняття з танців, але туди так і не дійшла.

Кілька днів волонтери і поліція шукали дівчинку. Але тіло виявили лише 19 червня. Дівчинка була убита і скинута в вигрібну яму на території будинку Тарасових. У цьому злочині зізнався 22-річний Микола Тарасов.

Батьки Тарасова стверджують, що вони не знали про те, що зробив їх син і навіть пройшли детектор брехні.

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