Бандеру назвали "агентом Гітлера": історик все пояснив

Історик Станіслав Кульчицький заявив, що російська пропаганда створила фейк про главу ОУН Степана Бандеру, базуючись на доповіді ЦРУ США 1951 року.

"Все це звучить просто смішно для фахівців", – сказав він у блозі OBOZREVATEL, коментуючи тематичне повідомлення пропагандистського кремлівського телеканалу "Звезда".

"Але в цьому фейку спекулюють на американцях, що, як відомо, перші вороги Росії. Знаючи, що американці користуються авторитетом в Україні, вони створюють подібні фейки", – зауважив історик.

Він звернув увагу на те, що пропагандисти використовували низку відомих історичних фактів, оскільки "фейки не можуть повністю ґрунтуватися на вигадках". Так, історичним фактом є проголошення у 1941 році у Львові "Акту відновлення Української держави" у присутності "місцевих німецьких офіцерів досить високого рангу".

"Бандера і вся ця гілка українських націоналістів тоді дружила з нацистами. Вони сподівалися, що Гітлер дозволить існування Української держави. Але пізніше з'ясувалося, що Гітлер мав інші плани. Згідно з планом "Ост", Гітлер хотів створити "Велику Німеччину" від Чорного до Північного моря. і всі люди, які жили на цих територіях – і українці, і білоруси, і поляки, і частково росіяни – підлягали або германізації, або депортації, або знищенню", – нагадав Кульчицький.

Марш пам'яті Степана Бандери у Києві ИноСМИ

Щодо "агента Гітлера" історик пояснив, що "бандерівці намагалися дружити з ворогами Кремля", зокрема з нацистами. Але "горщики були побиті" у 1941 році, і з того часу нацистська Німеччина розглядала організацію Бандери і його самого як свого ворога.

Історик прокоментував і звинувачення лідера ОУН в тисячах жертв серед українців, євреїв і поляків. "Названі конкретні цифри. Але коли німці прийшли в Україну, найперше вони зайнялися знищенням євреїв. Щойно Київ був окупований, відразу ж виник Бабин Яр. До чого тут українські націоналісти? На той час вони вже були в підпіллі. Нацисти навіть видали указ: негайно розстрілювати кожного бандерівця без зайвих юридичних процедур", – пояснив він.

Нагадаємо, ЦРУ США виклало у відкритому доступі доповідь під назвою "Степан Бандера і Українська держава у 1941 році", датовану 1951 роком. У ній провідника українських націоналістів називають "фашистом і професійним агентом Гітлера". "Всього за п'ять тижнів існування держави Бандери було знищено 5 тисяч українців, 15 тисяч євреїв і кілька тисяч поляків", – йдеться у доповіді. Цікаво, що подібних висновків автори доповіді дійшли, базуючись на російськомовних джерелах.

Скріншот доповіді ЦРУ про Степана Бандеру

Як писав OBOZREVATEL, раніше Яніна Соколова спростувала безглузді фейки російської пропаганди про лідера ОУН Степана Бандеру і процвітання неонацизму в Україні. Журналістка нагадала, що він є історичною особою, а отже неоднозначною.

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