Жителів Криму обурило те, що в анексованому Російською Федерацією Севастополі зносять центральний ринок – вони стверджують, що "бандерівці" були набагато добрішим до них, ніж росіяни.

Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив блогер під ніком RoksolanaToday&Крым25%. В одному з постів він виставив фотографії розібраного ринку, а в іншому – гнівні коментарі кримчан (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Це Росія, дитинко, хотіли Росію – отримайте. Бандерівці в Севастополі були набагато добрішим до севастопольців, ніж Росія", "Ось це відбувається в нашому місті. Зносять одні "ларьки", з'являються інші. "Покращення", – пишуть користувачі.

Розібраний ринок Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Також з'явилося повідомлення про те, що ринок нібито просто переїхав на зручніше місце.

"Трафік тільки там опускається до "0". А так, круто. Як у Гамбурзі Ріпербам (Знаменита вулиця, центр нічного життя в Гамбурзі. – Ред.). Крутіше навіть", – із сарказмом відповіли на коментар.

Розібраний ринок Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Севастополь

ц.рынок

сносят

покращуют кому то жизнь pic.twitter.com/TlJ03uZiU1 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 11 июля 2019 г.

Бандеровцы в Севастополе были гораздо добрее к Севастопольцам чем Россия. pic.twitter.com/BLJWrba4mR — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 11 июля 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фанатка Путіна присоромила окупантів у Криму і повідомила, що за України було по-іншому. Український публіцист Павло Казарін зазначив, що кримчани зняли рожеві окуляри.

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