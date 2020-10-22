Балуха виписали з лікарні
Активіста жорстоко побили в Києві у ніч на 8 вересня
Його госпіталізували у важкому стані й прооперували
Підозрюваного в нападі затримала поліція
Українського активіста, колишнього політв’язня Кремля Володимира Балуха виписали з лікарні швидкої допомоги у Києві.
Тепер розпочнеться етап реабілітації, написала волонтерка Наталія Лютікова 21 жовтня на своїй сторінці у Facebook.
"Усім, хто хвилювався, молився, вірив і чекав, вітання від Балуха Володимира. Велика подяка від Володі за любов і підтримку в найскладніший період Ксенії Буряк, а також кожному, хто був поряд", – написала вона.
За її словами, для Володимира "завершився страшний етап болю і невідомості".
"Новий день Володя розпочне з реабілітації та підготовки до відновлення. Найближчі місяці на нього чекає багато вправ, професійне лікування в одній з найкращих клінік країни, і, я переконана, повне одужання", – уточнила вона.
Окрему подяку від Балуха за підтримку в найважчий час вона передала Володі İsmail Ramazanov, Ахтему Чийгозу, Adisey Naumov і Рустему Халілову.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Нардеп від "Європейської солідарності" Ахтем Чийгоз зазначив, що напад і побиття Балуха пов'язані з переслідуванням патріотів України.
Чийгоз також додав, що за Балухом велося стеження і його намагалися убити.
У поліції Києва заявили, що в побитого Балуха після нападу зникли мобільний телефон і банківська карта.
9 вересня стало відомо, що Балуха під'єднали до апарату ШВЛ.
10 вересня повідомили, що Балух перебуває в медикаментозному сні.
Дніпровський районний суд Києва заарештував на два місяці зловмисника, підозрюваного в жорстокому побитті українського активіста.