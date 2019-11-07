"Бабине літо" скасовується: синоптики різко змінили прогноз щодо України

У четвер, 7 листопада, в Україні трохи похолодає, лише південно-східна частина залишиться у теплій і сухій повітряній масі.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вночі у Карпатському регіоні та Вінницькій області, вдень у західних, північних, центральних (крім Дніпропетровської) та Харківській областях невеликий дощ; температура вночі 4-9°, вдень 9-15°.

На решті території без опадів; температура вночі 8-13°, вдень 15-20°.

Погода в Україні Ілюстрація

Вночі, вранці в Україні місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві – вночі без опадів, подекуди можливий туман, вдень невеликий дощ. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 10-12°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, справжня зима прийде в Україну з 12 грудня. До кінця ж листопада буде триматися плюсова температура за винятком періоду з 17 по 23 листопада.

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