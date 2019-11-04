Бабченко раптово виїхав з України і сказав, коли повернеться

Російський журналіст Аркадій Бабченко, який раптово покинув Україну, заявив, що повернеться в країну, "коли стане жарко".

Так він відповів на питання під своїм дописом в Facebook. При цьому Бабченко уточнив, що, якби мав можливість, не виїхав би з країни.

"Як буде жарко – так і повернуся. Куди ж без мене-то", – написав Бабченко.

Як стало відомо, журналіст виїхав до Ізраїлю, але як і раніше називає Україну "своєю країною".

Аркадій Бабченко виїхав з України ФБ Аркадія Бабченко

Як повідомляв OBOZREVATEL, про те, що Бабченко виїхав з України, стало відомо в неділю, 3 листопада.

29 травня 2018 року спочатку ЗМІ, потім і влади України повідомили, що Бабченка нібито застрелили на сходовій клітці його будинку в столиці України.

На наступний день голова СБУ Василь Грицак заявив, що інформація про "вбивство" Бабченка була частиною спецоперації українських правоохоронців, спрямованої на запобігання замаху на журналіста.

Сам Бабченко також вийшов до присутніх на брифінг. Аркадій попросив вибачення у дружини.

Стверджується, що замовник вбивства – Борис Герман – запропонував своєму знайомому учаснику АТО $ 30 тис і передав йому $ 15 тис за безпосереднє виконання злочину.

Всього організатор злочину готував усунення принаймні 30 осіб в Україні на замовлення російських спецслужб.

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