Авіакомпанія Wizz Air відкрила базу у Львові: названі напрямки польотів

Угорський лоукост Wizz Air 1 липня відкрив другу в Україні базу – в міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького.

Про це повідомляє пресслужба міністерства інфраструктури України. У липні компанія планує здійснювати зі Львова рейси в 5 європейських міст: Біллунн, Таллінн, Лісабон, Гамбург і Щецин.

Крім того, Wizz Air розширює маршрутну мережу і відкриває рейси з Харкова в Таллінн і Берлін.

У Міністерстві інфраструктури заявили, що відкриття нової бази Wizz Air принесе Львову понад $100 млн інвестицій у 2020 році і створить більше 30 робочих місць.

"Українська авіагалузь потребує якнайшвидшого відновлення для стабільного подальшого функціонування і зростання. Тому дуже приємно, що як українські, так і провідні міжнародні авіакомпанії не втрачають оптимізму під час коронакризи, а навпаки, шукають нові можливості для розвитку, відкриваючи нові популярні напрямки. Wizz Air є провідною лоукост-компанією, яка одна з перших зайшла на український ринок ще в 2008 році", – зазначив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Генеральна директорка аеропорту "Львів" Тетяна Романовська зазначила, що з аеропорту вже відкриті 17 напрямків у різні міста Європи.

"Ми дуже вдячні WizzAir, яка під час кризи перша відкрила рейси зі Львова. Авіакомпанія зараз не тільки відновлює існуючі напрямки, а й збільшує маршрутну мережу. Чекаємо відкриття Європи для українських туристів уже в липні", – заявила вона.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, авіакомпанія-лоукостер Wizz Air оголосила, що з 17 червня відновила роботу своєї бази в аеропорту "Київ" ("Жуляни") і перельоти з України в Угорщину, Німеччину, Данію, Естонію, Грецію і Великобританію.