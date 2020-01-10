Авіакатастрофа МАУ: Бутусов висунув свою хронологію подій

Іранці могли збити Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" за тим же сценарієм, як був збитий росіянами малайзійський Boeing 777 над Донбасом у 2014 році.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав журналіст Юрій Бутусов. Він зазначив, що, згідно із заявами керівництва західних країн, катастрофа в Тегерані могла бути атакою зенітно-ракетного комплексу "Тор-М1". Цей комплекс входить до складу Аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції, який США оголосили терористичною організацією.

На думку Бутусова, події відбувалися так:

8 квітня 2019 го року президент Трамп оголосив терористичною організацією Корпус вартових ісламської революції (КВІР) – головну військово-політичну організацію Ірану, основу режиму аятолли, по суті держава в державі. США встановили причетність КВІР до теракту в Саудівській Аравії в 1996-му, коли загинуло 19 американців.

У відповідь на напади проіранських бойовиків і вбивство одного американця в Кіркуку 27 грудня 2019 року, безпілотники США знищили 37 проіранських бійців, включаючи одного з командирів КВІР генерала Касема Сулеймані.

Поблизу Тегерана розміщений командний пункт ППО країни Хавар Куля, підлеглий армії Ірану, звідки йде управління всіма радарами і батареями зенітних ракет. Але зенітно-ракетні комплекси "Тор-М1" входять до складу Аерокосмічних сил КВІР для прикриття таємних операцій. В армії Ірану "Тор-М1" немає.

ЗРК "Тор-М1" створений для ураження низьколетящих високошвидкісних винищувачів і крилатих ракет, і коли за частки секунди оператор може не встигнути зреагувати, у ЗРК можна включити автоматичний режим роботи. У цьому режимі він сам вражає будь-які цілі, які не відповідають на запит "свій-чужий".

21 серпня 2010 року Іран готував пуск першого енергоблоку Бушерської АЕС. Аерокосмічні сили КВІР посилили ППО станції "торами". 17 серпня 2010-го винищувач іранських ВПС "Фантом" виконував тренувальний політ біля станції. Армійська ППО бачила мету і не стріляла, а "Тор" АКС КВІР, очевидно, отримав наказ діяти самостійно, пустив ракету і збив свій винищувач. Тобто прецедент безладної стрілянини вже був.

Вночі 8 січня 2020 го Іран завдав удар балістичними ракетами по американських базах в Іраку. Обстріл здійснювали Аерокосмічні сили КВІР, прикриття таємної операції здійснювали "Тори". Вони очікували американської контратаки. Американці наносять перший удар "Томагавками", і "Тори" – найефективніша зброя Ірану для ураження крилатих ракет.

Виникла та ж тактична ситуація, як і 17-го липня 2014-го року на Донбасі, коли російське командування для забезпечення секретності направило в засідку на українські літаки одну установку "Бук-М1", без радара управління, без зв'язку з системою ППО, без засобів розпізнавання цілей, а просто з наказом збивати всіх, адже на Україну можна списати всі помилки і жертви. Тактична проблема аналогічна і тут – ЗРК "Тор" отримав наказ діяти автономно. Літаки сідали і злітали в аеропорту кожні 20-30 хвилин, але в 06.18 ЗРК "Тор" пустив ракету з української "Боїнгу". Думаю, командувач КВІР дав наказ діяти по обстановці і якийсь командир розрахунку з якоїсь причини включив автоматичний режим атаки ЗРК.

Крім того, журналіст зазначив, що, на його думку, навмисна атака на літак МАУ є малоймовірною.

"Атака літака над аеропортом на невеликій висоті – це практично гарантоване викриття. Але Іран самовикривається не хоче і навпаки, намагається перекласти відповідальність зі свого командування на Україну. Не думаю, що у них є шанси це довести, за загибель стількох людей і літака Ірану доведеться дорого заплатити. Але Україна повинна підштовхнути швидше іранців до правильних рішень і співпраці. Шансів виправдатися у Ірану, враховуючи його гостру конфронтацію із Заходом, практично немає", – написав він.

Також Бутусов додав фото двигунів Боїнга. На фото видно, що один з них не обгорів навіть після удару об землю, він явно був справний і не вибухав і не горів, як це мало б статися при "технічній версії", яку озвучив спочатку Іран. А другий хоч і чорного кольору, але також не був причиною загибелі літака – він не вибухнув, лопатки турбін на місці.

"Двигуни показують однозначно – на літаку сталося щось не штатне і не технічне, інакше б екіпаж мав можливість врятувати машину. Тобто двигуни не могли завдати літаку смертельні ушкодження, більш того, навіть на одному цілому двигуні літак міг би спокійно приземлитися в аеропорту. Але у екіпажу такої можливості не виявилося, літак загинув майже миттєво", – додав журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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