Аваков попередив Україну про тотальний карантин

Міністр внутрішніх справ України Аресен Аваков заявив, що наполягатиме на введенні тотального карантину по всій країні для боротьби з коронавірусом.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, додавши, що державі потрібно виграти час, щоб хворобою не заразилося безліч громадян.

"У країні вже введені обмежувальні заходи. Вони будуть значно жорсткішими найближчими днями – це продиктовано необхідністю! Це потрібно робити!" – наголосив глава МВС.

"І тому тотальний повний карантин – моя позиція, про яку хочу просити кожного з вас, і я наполягатиму на ньому, згідно з моїми повноваженнями в органах влади", – додав Аваков.

Карантин в Україні

Він підкреслив, що зараз в країні мають працювати тільки критично необхідні суб'єкти господарювання, незалежно від форм власності.

"Підприємства критичної промислової інфраструктури – інші повинні бути закриті, а люди мусять залишатися вдома на карантині. Не звільнені, не відправлені за свій кошт – на карантині", – акцентував увагу міністр.

За словами Авакова, важливо провести мобілізацію ресурсів підприємств, організацій і установ та здійснити переорієнтацію окремих фірм на виробництво необхідної продукції, як-от медпрепаратів, обладнання.

Арсен Аваков Скриншот відео

"Людям не виходити з дому, крім крайньої необхідності – це повинно стати жорстким правилом найближчими днями! Заради тисяч і тисяч життів! Уряд, президентський штаб готує такі варіанти для рішення. Моя позиція – зробити це якомога раніше", – написав він.

Також Аваков вважає, що громадським транспортом зараз можуть користуватися тільки медики, військові, правоохоронці, аптекарі, рятувальники, продавці продуктових магазинів і співробітники комунальних служб і систем життєзабезпечення. Інші ж не повинні виходити з дому.

"Зараз весь світ на паузі. Всі хочуть дочекатися тієї миті, коли буде розроблено ліки й вакцину! Нам також насамперед потрібен цей час для того, щоб ми могли якнайкраще подбати про тих, хто вже постраждав від цього вірусу. Не варто панікувати, але також на жодну хвилину не можна допускати думки, що від вас нічого не залежить. Кожен на рахунку", – звернувся до українців очільник МВС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив, що Україна тільки почала вживати карантинних заходів через коронавірус, але надалі їх можуть ще більше посилити.

Нагадаємо, карантин в Україні ввели в усіх регіонах 12 березня. Тоді влада оголосила, що попередня дата його закінчення – 3 квітня.

А джерело в Офісі президента заявило, що карантин в Україні через кооронавірус можуть продовжити до 16 квітня в разі потреби. Так само влада готова ввести й режим надзвичайного стану.

Нагадаємо, 19 березня радник Авакова Іван Варченко припустив, що надзвичайний стан через коронавірус в Україні можуть ввести вже найближчими днями.

Серед обмежувальних заходів він запропонував комендантську годину, штрафи за вихід з дому, заборону виводити дітей на вулицю й розраховуватися готівкою тощо.

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