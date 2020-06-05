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5 червня • оновлено в 10:53
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Аваков анонсував жорсткі заходи в поліції після згвалтування в Кагарлику

1.9т
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Міністерство внутрішніх справ введе зміни в роботі інспекції з особового складу після зґвалтування жінки в відділенні поліції Кагарлика.

Про це повідомив глава МВС Арсен Аваков під час години запитань до уряду у Верховній Раді (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Арсен Аваков

Арсен Аваков

За його словам, в першу чергу в усіх відділеннях поліції буде введено систему Custody Records, тобто повну відеофіксацію слідчих дій.

Також буде повністю переглянуто кадровий склад інспекції з особового складу, до її складу будуть залучені працівники з досвідом роботи в оперативних підрозділах.

"Буде підвищено заробітну плату та матеріально-технічне забезпечення самої інспекції: автомобілі для перевірок, засоби фіксації порушеня, body-камери тощо", – зазначив Аваков.

Крім того, інспекції буде надано право перевіряти будь-які підрозділи та окремих працівників під час несення служби в будь-який час доби.

"При професійному відборі кандидатів на службу в поліцію буде проводитися додаткове психологічне обстеження за новітніми методиками щодо виявлення прихованих ознак агресивності та девіантної поведінки", – підкреслив міністр.

Аваков анонсував жорсткі заходи в поліції після згвалтування в Кагарлику

МВС

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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