Режим пропуску для українців, які повертаються з інших країн, став більш жорстким.
Про це повідомив глава МВС Арсен Аваков, зазначивши, що в подальшому при евакуації всі громадяни пройдуть більш детальне обстеження з примусовою обсервацією.
Також Аваков зазначив, що в Україні після введення карантину рівень злочинності знизився на 30%, додавши, що найбільший злочин, яке зараз є – порушення режиму карантину.
"Люди наражають на небезпеку не тільки себе, але і своїх рідних і оточуючих. Поки нам не потрібен надзвичайний стан або комендантська година, але карантин повинен бути максимально повним. Я хочу подякувати всім, хто дотримується карантинного режиму. Якщо доведеться ввести комендантську годину, як це вже зробили в ряді європейських країн, то доведеться вводити і надзвичайний стан", – сказав він.
Арсен Аваков
Пресслужба МВС
Як писав OBOZREVATEL, напередодні Україна закрила кордон. З моменту введення карантину з інших країн повернулися близько 100 тисяч громадян.
Ще близько 9 тисяч заявили про бажання повернутися додому. Для громадян, які залишилися за кордоном, буде працювати програма "Захист".
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