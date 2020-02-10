Під загрозою закриття? Кримськотатарський телеканал ATR залишився без держфінансування

Кримськотатарському телеканалу ATR заблокували фінансування і рахунки.

Про це в понеділок, 10 лютого, повідомив журналіст, заступник генерального директора телеканалу Айдер Муждабаєв на сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

У заяві мовника стверджується, що їм "вчерговие заблокували фінансування, незважаючи на те, що держава виділила 50 млн грн на 2020 рік".

Телеканалу ATR заблокували фінансування Atr.ua

Сказано, що в 2019 році держава перерахувала на рахунок телеканалу 15 млн грн держпідтримки 28 грудня – коли всі банки були закриті і жодні операції не можна було провести. ATR, відповідно до закону, змушений був повернути ці гроші державі.

"У 2020 році з держбюджету України на фінансування телеканалу виділено 50 млн грн. Частина цих грошей прийшла на рахунок ATR, але їх заблокувало казначейство", – додали в заяві.

У зв'язку з блокуванням фінансування телеканал запустив марафон #SaveATR – з ефірами без ведучих і гостей.

Реакція на блокування фінансування ATR:

Скріншот

Скріншот

Журналістка Яніна Соколова опублікувала пост, у якому розкритикувала це рішення щодо телеканалу. "Шостий рік війни..." – написала вона.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що блокування відбулося в зв'язку з бюрократичними питаннями. Він додав, що Меджліс у силу своїх можливостей сприятиме роботі каналу.

Рефат Чубаров Atr.ua

Відомо, що ATR отримує фінансову підтримку з держбюджету з 2016 року за рахунок бюджетної програми розселення й облаштування кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України.

Додамо: близько шести років тому кримськотатарські телеканали ATR і Lâle, радіостанції Meydan і "Лідер", що входять до складу медіахолдингу ATR Ленура Іслямова, перестали вести мовлення в Криму через анексію.

ATR відновив мовлення 17 червня 2015 року з Києва. Телеканал став доступний через супутник на всій території України, включаючи окупований Крим. Пізніше дитячий телеканал Lâle і радіо Meydan також відновили мовлення.

Ленур Іслямов володіє 97,34% ATR, міноритарні співвласники – Рефат Чубаров, Мавіле Ісмаїлова, Іса Хайбуллаев.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно журналіст Айдер Муждабаев повідомив, що російський політтехнолог і публіцист Марат Гельман, який нібито виступає опозиціонером в РФ, підтримує терориста й ідеолога "ДНР" Захара Прилєпіна.

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