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11 лютого • оновлено в 03:40
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Під загрозою закриття? Кримськотатарський телеканал ATR залишився без держфінансування

3.9т
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Кримськотатарському телеканалу ATR заблокували фінансування і рахунки.

Про це в понеділок, 10 лютого, повідомив журналіст, заступник генерального директора телеканалу Айдер Муждабаєв на сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

У заяві мовника стверджується, що їм "вчерговие заблокували фінансування, незважаючи на те, що держава виділила 50 млн грн на 2020 рік".

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Телеканалу ATR заблокували фінансування

Телеканалу ATR заблокували фінансування

Atr.ua

Сказано, що в 2019 році держава перерахувала на рахунок телеканалу 15 млн грн держпідтримки 28 грудня – коли всі банки були закриті і жодні операції не можна було провести. ATR, відповідно до закону, змушений був повернути ці гроші державі.

"У 2020 році з держбюджету України на фінансування телеканалу виділено 50 млн грн. Частина цих грошей прийшла на рахунок ATR, але їх заблокувало казначейство", – додали в заяві.

У зв'язку з блокуванням фінансування телеканал запустив марафон #SaveATR – з ефірами без ведучих і гостей.

Реакція на блокування фінансування ATR:

Під загрозою закриття? Кримськотатарський телеканал позбавили держфінансування

Скріншот

Під загрозою закриття? Кримськотатарський телеканал позбавили держфінансування

Скріншот

Журналістка Яніна Соколова опублікувала пост, у якому розкритикувала це рішення щодо телеканалу. "Шостий рік війни..." – написала вона.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що блокування відбулося в зв'язку з бюрократичними питаннями. Він додав, що Меджліс у силу своїх можливостей сприятиме роботі каналу.

Рефат Чубаров

Рефат Чубаров

Atr.ua

Відомо, що ATR отримує фінансову підтримку з держбюджету з 2016 року за рахунок бюджетної програми розселення й облаштування кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України.

Додамо: близько шести років тому кримськотатарські телеканали ATR і Lâle, радіостанції Meydan і "Лідер", що входять до складу медіахолдингу ATR Ленура Іслямова, перестали вести мовлення в Криму через анексію.

ATR відновив мовлення 17 червня 2015 року з Києва. Телеканал став доступний через супутник на всій території України, включаючи окупований Крим. Пізніше дитячий телеканал Lâle і радіо Meydan також відновили мовлення.

Ленур Іслямов володіє 97,34% ATR, міноритарні співвласникиРефат Чубаров, Мавіле Ісмаїлова, Іса Хайбуллаев.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно журналіст Айдер Муждабаев повідомив, що російський політтехнолог і публіцист Марат Гельман, який нібито виступає опозиціонером в РФ, підтримує терориста й ідеолога "ДНР" Захара Прилєпіна.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Анексія Криму
Особи
Яніна Соколова Рефат Чубаров Айдер Муждабаев
Місце
Україна
Теги
видео ЗМІ кримські татари Крим
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
Это где ж теперь Янина столоваться будет??))
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2
0
В срало Украине!
В срало Украине!
Эту укpon-пропагандонскую помойку смотрят 5 человек, включая джафарова и ещё нескольких таких же псих.больных. Какой смысл её финансировать?
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
А Министерство Крыма? А Прокуратура Крыма? А Институт будущего Украины? А Меджлис крымско-татарского народа в Киеве?
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