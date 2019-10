Антисемітизм в Умані: посол Ізраїлю подякував Україні за швидку реакцію

Посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон подякував владі України за швидку реакцію на факт прояву антисемітизму в Умані Черкаській області.

Відповідний пост він залишив у своєму Twitter, опублікувавши фото.

"Ми вітаємо швидку реакцію української влади", – написав він.

Так, раніше ізраїльський дипломат повідомив у своєму мікроблозі, що в Умані недалеко від могили Раббі Нахмана антисеміти намалювали графіті про найбільше вбивство євреїв у історії із зображенням Адольфа Гітлера. Посол додав до повідомлення фото.

"Україна повинна рішуче засудити і притягнути винних до відповідальності", – вказав Ліон.

In #Uman, not far away from Rabbi Nachman's grave. #Antisemites painted a graffiti of the biggest murderer of Jews in History. #NeverAgain begins by fighting any kind of #Antisemitism as defined by @TheIHRA #Ukraine should strongly condemn and bring the perpetrators to justice. pic.twitter.com/6vK59IMkGp