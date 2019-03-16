|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Блоги - Суспільство

Аnti-colorados
Аnti-colorados
Український блогерВсі статті автора

Может, взять чемодан и в Магадан?

35.2тЧитати матеріал російською

Те, у кого имеются собственные дети и внуки, знают, насколько трудно быть объективными к тому, что они делают или не делают. Самые маленькие победы и достижения мы воспринимаем как нечто грандиозное и часто – устраиваем праздник, по этому поводу. Ну а неудачи очень часто мы списываем и прощаем, относя их к болезням роста.

Это отнюдь не означает, что мы утратили возможность критически мыслить и делать логичные выводы, отнюдь. Мы видим, замечаем намного больше деталей и нюансов, чем это было бы с посторонним человеком или чужим ребенком. Казалось бы, такое большое количество фактов и наблюдений должно четко сформировать максимально объективную картину, но нет. Этого не происходит. Наверное, всем понятно почему так – мы любим своего ребенка, и это все меняет.

Новини
Власть, которую мы заслужили

Но иногда случается нечто обратное. Ребенок дома попадает под жесточайший прессинг, и поскольку от родителей трудно скрыть то, что легко удается от посторонних, то все мелкие и крупные его промахи получают мгновенный и жесткий ответ в виде наказания. В этом случае, сравнения с соседними детьми или одноклассниками всегда будут иметь уничтожающий характер. Все – дети как дети, а ты – "не там сидишь, не так свистишь". И в этой ситуации – все понятно. Исходные условия те же самые, но там просто нет любви. Причем, если именно ее нет, то скорее всего – уже и не будет.

Во втором случае, есть еще один показательный момент, который часто встречаются и в отношениях мужчины и женщины. Они друг другу рассказывают о том, как сильно любят друг друга и что готовы сделать друг ради друга. По факту же, они оба или один из них пытаются переделать второго, изменить его под свое представление о том, как оно будет лучше.

Новини
Они были первыми, народ Донбасса, ты – следующий!

Но если посмотреть на это отстраненным взглядом, то такое стремление свидетельствует о том, что ему, ей или обоим – не нравится то, что собой представляет партнер. Именно поэтому он его и пытается изменить, где мягко, где жестко. Но в такой ситуации очевидно одно – о любви там просто не стоит говорить, поскольку если есть любовь, партнер принимается полностью и таким как есть. Все остальное – от Лукавого.

То же самое, хоть и со своими особенностями, можно сказать и об отношении к той земле, на которой ты живешь. Ты сам все видишь и ощущаешь прямо, тебе не нужен комментатор или переводчик. Ведь ты же не будешь формировать свое отношение к своему ребенку по тому, что рассказывают бабки на лавочке или еще кто-то? Так и с этим.

Тем не менее, прямо сейчас сложилась ситуация, когда из всей массы событий, происходящих вокруг нас, часть населения сосредоточилась на том, что есть у всех и чем действительно гордиться нельзя. Коррупция? Да, это плохо, но столько посадок за коррупцию, сколько идет сейчас, не было вообще никогда в истории Украины. Кроме того, если такого количества посадок нет в Германии, например, это совсем не значит, что ее там нет. Тем не менее, все положительные и даже фантастически положительные вещи остаются за бортом, а перетирается только негативное.

Новини
Водный террор на Донбассе: в ОРДЛО готовится диверсия

Огромную роль в этой ситуации сыграли СМИ, зарегистрированные в Украине. Назвать их "нашими" не поднимается рука. Именно они изо дня в день льют и льют отраву в эфир и уши зрителей, слушателей и читателей. В результате, получается картина, что в "освобожденной" части Донбасса – просто рай, как и в Абхазии, и других "освобожденных" Москвой местах. То есть они устроились в роли тех самых злобных бабок у парадного, которые выдавливают на всех, в том числе и на твоего ребенка, свой гной и свою желчь, а ты веришь бабкам, а не ребенку.

А все потому, что у них нет любви к ребенку, партнеру и к своей земле – к Украине. Более того, лишь некоторые из них настолько ущербны, что не могут любить в принципе или любить кого-то или что-то, кроме себя, многие очень любят совок и его воплощение – РФ. Это касается как журналистов, так и тех, кого они кормят своими помоями. Но если человек просто не способен любить, с ним ничего не поделаешь. Это – его тавро до могилы, а если некоторая часть публики так полюбила совок, то может поехать туда и любить его прямо там, без проблем и нервов? Может, взять чемодан и в Магадан?

Ведь там уже имеется вождь и учитель, а политика партии и правительства уже считается единственно верной, а кто сомневается – в цугундер. Это же просто мечта любителя совка! Для таких персонажей мы можем ответственно заявить, что по крайней мере, в Киеве и по состоянию на вчера, все было на месте, и чемоданы и вокзалы…

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Аnti-coloradosАnti-colorados
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Линия обороны
Поділитися у Facebook
47
Коментарі
34
10
Смішно
227
Цікаво
28
Сумно
13
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Василь Коротун
Василь Коротун
Думаю,что следующий состав ВР все-таки примет закон о переселенцах по разнарядке ЧК-НКВД-ОГПУ-КГБ. Не нравится УКРАИНА, не хочешь знать гос. язык, вперед и с песней чемодан - вокзал - историческая родина. Мы их сюда, в УКРАИНУ, не звали.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Bondarenko-Kremneva Olga
Bondarenko-Kremneva Olga
Да там все просто..на зарплате сидят..у тех, у кого тут разные цели..В основном, те кто хотят власть заполучить.. или просто повалить ту..которая сейчас есть.. или просто ненавидят Украину.. А эти - за ваши деньги- любой расклад выложат..Заплатите им больше..и они будут вас хвалить, а ваших врагов- ругать..и всего то..
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Gorobec Sana
Gorobec Sana
Для думаючої людини українця видно відразу по змісту статті та розставлених акцентах хто він і за кого виступає. Навіть тут на обозі є автори які принижують, пишуть напівправду а то й відкрито брешуть, спотворюють факти, повторюючи москальську пропоганду. Не кажучи вже про тролів в коментарях. Люди, будьте пильніші не ведіться на кацапські фсбешні хитрощі та брехню. Вони хочуть щоб у нас було все погано і тому пишуть акцентуючи на тому. Хоч і завуальовано прикидаючись українцями. Тому запитуйте себе кому вигідно? після прочитання таких статей.
Показать комментарий полностью
Ответить
12
1

Блоги / думки