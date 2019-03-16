Те, у кого имеются собственные дети и внуки, знают, насколько трудно быть объективными к тому, что они делают или не делают. Самые маленькие победы и достижения мы воспринимаем как нечто грандиозное и часто – устраиваем праздник, по этому поводу. Ну а неудачи очень часто мы списываем и прощаем, относя их к болезням роста.

Это отнюдь не означает, что мы утратили возможность критически мыслить и делать логичные выводы, отнюдь. Мы видим, замечаем намного больше деталей и нюансов, чем это было бы с посторонним человеком или чужим ребенком. Казалось бы, такое большое количество фактов и наблюдений должно четко сформировать максимально объективную картину, но нет. Этого не происходит. Наверное, всем понятно почему так – мы любим своего ребенка, и это все меняет.

Но иногда случается нечто обратное. Ребенок дома попадает под жесточайший прессинг, и поскольку от родителей трудно скрыть то, что легко удается от посторонних, то все мелкие и крупные его промахи получают мгновенный и жесткий ответ в виде наказания. В этом случае, сравнения с соседними детьми или одноклассниками всегда будут иметь уничтожающий характер. Все – дети как дети, а ты – "не там сидишь, не так свистишь". И в этой ситуации – все понятно. Исходные условия те же самые, но там просто нет любви. Причем, если именно ее нет, то скорее всего – уже и не будет.

Во втором случае, есть еще один показательный момент, который часто встречаются и в отношениях мужчины и женщины. Они друг другу рассказывают о том, как сильно любят друг друга и что готовы сделать друг ради друга. По факту же, они оба или один из них пытаются переделать второго, изменить его под свое представление о том, как оно будет лучше.

Но если посмотреть на это отстраненным взглядом, то такое стремление свидетельствует о том, что ему, ей или обоим – не нравится то, что собой представляет партнер. Именно поэтому он его и пытается изменить, где мягко, где жестко. Но в такой ситуации очевидно одно – о любви там просто не стоит говорить, поскольку если есть любовь, партнер принимается полностью и таким как есть. Все остальное – от Лукавого.

То же самое, хоть и со своими особенностями, можно сказать и об отношении к той земле, на которой ты живешь. Ты сам все видишь и ощущаешь прямо, тебе не нужен комментатор или переводчик. Ведь ты же не будешь формировать свое отношение к своему ребенку по тому, что рассказывают бабки на лавочке или еще кто-то? Так и с этим.

Тем не менее, прямо сейчас сложилась ситуация, когда из всей массы событий, происходящих вокруг нас, часть населения сосредоточилась на том, что есть у всех и чем действительно гордиться нельзя. Коррупция? Да, это плохо, но столько посадок за коррупцию, сколько идет сейчас, не было вообще никогда в истории Украины. Кроме того, если такого количества посадок нет в Германии, например, это совсем не значит, что ее там нет. Тем не менее, все положительные и даже фантастически положительные вещи остаются за бортом, а перетирается только негативное.

Огромную роль в этой ситуации сыграли СМИ, зарегистрированные в Украине. Назвать их "нашими" не поднимается рука. Именно они изо дня в день льют и льют отраву в эфир и уши зрителей, слушателей и читателей. В результате, получается картина, что в "освобожденной" части Донбасса – просто рай, как и в Абхазии, и других "освобожденных" Москвой местах. То есть они устроились в роли тех самых злобных бабок у парадного, которые выдавливают на всех, в том числе и на твоего ребенка, свой гной и свою желчь, а ты веришь бабкам, а не ребенку.

А все потому, что у них нет любви к ребенку, партнеру и к своей земле – к Украине. Более того, лишь некоторые из них настолько ущербны, что не могут любить в принципе или любить кого-то или что-то, кроме себя, многие очень любят совок и его воплощение – РФ. Это касается как журналистов, так и тех, кого они кормят своими помоями. Но если человек просто не способен любить, с ним ничего не поделаешь. Это – его тавро до могилы, а если некоторая часть публики так полюбила совок, то может поехать туда и любить его прямо там, без проблем и нервов? Может, взять чемодан и в Магадан?

Ведь там уже имеется вождь и учитель, а политика партии и правительства уже считается единственно верной, а кто сомневается – в цугундер. Это же просто мечта любителя совка! Для таких персонажей мы можем ответственно заявить, что по крайней мере, в Киеве и по состоянию на вчера, все было на месте, и чемоданы и вокзалы…

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!