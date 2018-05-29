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"Янгол, який любив Україну": українців вразило вбивство дівчинки на Донбасі

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Дар'я Каземірова, яка була вбита під час обстрілу селища Залізне Донецької області терористами "ДНР", була справжньою патріоткою.

Про це свідчать записи дівчинки на сторінці у Facebook. Даша носила жовто-блакитний браслет і ділилася постами про Україну.

Вбивство дитини шокувало українців, у Facebook з'явилося безліч постів, пов'язаних із загибеллю Даші.

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"15-річна українка, учениця 7-ї середньої школи Торецька Донецької області Дар'я Каземірова, загинула під обстрілом від російського снаряда... Мені здається, що навіть незважаючи на ріки крові, які щодня ллються на Донбасі, загибель цієї невинної душі може змусити плакати камені. У ці очі треба дивитися кожному - і тому, хто цей біль відчуває як свій, і тому, хто висловлює глибоку стурбованість або байдуже відвертається від жахів війни", - написав журналіст Юрій Бутусов.

"Варто почитати сторінку дівчини у Фейсбуці - це сторінка справжньою українки, двомовної, щирої і скромної, яка відкривала для себе світ, їздила в Карпати, дружила щиро зі своїми однокласниками, була серед подруг, дуже любила свою маму. Там трохи записів, зовсім небагато... тому сюди на український Донбас прийшли "визволяти" українців путінські орди, і ось так вони "звільняють", вбиваючи... Щирі співчуття близьким, як же їм зараз важко, щирі сльози, вибач, дитино... Чи можна це колись пробачити? Я не зможу", - додав він.

"Ось цього янгола сьогодні не стало, янгола, який любив свою Україну ... Боляче за кожного, особливо коли вмирають діти через помилки дорослих... "Русскій мір" без зайвих слів", - написала Наталя Борисовська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Даша готувалася до випускного і жила у бабусі.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "Обозреватель".

Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
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АнтибандЭровец
АнтибандЭровец
Очень прискорбно,что погибла эта девчушка!Каких бы политических взглядов она не придерживалась,она еще ребенок!Только вот что-то я не видел ни одного скорбного поста, от того же Бутусова,о детях погибших на территории ЛНР и ДНР от рук "вызволытэлив"!Там-не дети?О них печалиться не надо?Это личинки колорадов???Пидоры-вы хохложопые!!!
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Тимофеев Олег
Тимофеев Олег
Итак, 14 февраля Янукович подписал соглашение, совместно с Яценюком, Кличко, Тягнибоком, Франк-Вальтер Штайнмайером, Сикорским, Эриком Фурнье, согласно которому уже через пол года должны были состояться перевыборы, возращена парламентская Конституция 2004 года. Но, произошел государственный переворот, хотя спокойно могли переизбрать Януковича на того же Порашенко. не было бы войны на Донбассе, Крым бы был в составе Украины и все мирно, чинно, без падения экономики. Вместо того, чтобы мирно решить проблемы, хунта направила войска на Донбасс. Зачем? Хотели силой заставить, принудительно, тех кто был против госпереворота? На ком ответственность за смерти граждан Украины? Кто подстрекал, кому это было выгодно, с помощью кого это делалось? Вот тот и виновник в смерти этой девочки и еще десятков тысяч граждан Украины.
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