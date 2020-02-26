Кульмінацією анексії Криму Російською Федерацією було захоплення парламенту автономної республіки вранці 27 лютого 2014 року. Саме тоді на півострові відкрито почали діяти "зелені чоловічки".

Крим окуповано Росією вже шість років. Як Кремль проводив операцію по "віджаттю" українського півострова і чому 27 лютого називають "Днем терориста" – в матеріалі OBOZREVATEL.

"Зелені чоловічки" проти українських військовослужбовців

"Зелені чоловічки" в Криму

Операція із захоплення Криму почалася 20 лютого 2014 року. Саме тоді на територію півострова почали таємно прибувати так звані "зелені чоловічки" – озброєні бійці російських спецпідрозділів без розпізнавальних знаків.

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23 лютого на масштабному проросійському мітингу в Севастополі проголосили главою міста росіянина Олексія Чалого і заявили, що не платитимуть податки до Києва. Незабаром після цього на в'їздах до Севастополя з'явилися блокпости російських військ.

25 лютого сепаратистську акцію протесту влаштували в Сімферополі, але вже наступного дня свій мітинг під Радою АРК зібрали кримські татари і прихильники єдиної України. Тоді їм вдалося витіснити і розігнати сепаратистів і спеціально підготовлену російську масовку. Мітинг "Крим – це Україна" фактично змусив Кремль відмовитися від спроб зберегти видимість законності анексії Криму і перейти до прямого силового сценарію.

Захоплення Ради Криму 27 лютого

Рано вранці 27 лютого важкоозброєні російські спецназівці без розпізнавальних знаків, ховаючи обличчя, захопили будівлі Ради АРК і Ради міністрів Криму, вивісивши над ними російські прапори. Зовні будівлі були оточені "тітушками", автомобільний рух по вулицях в урядовому районі Сімферополя було обмежено. По школах міста пройшло розпорядження не починати заняття.

Російські військові охороняють захоплені урядові будівлі в Криму

Російські військові охороняють захоплені урядові будівлі в Криму

Голосування під прицілом

На позачергову сесію парламенту автономної республіки кримських депутатів фактично зігнали силою. У присутності озброєнних російських військових, під дулами автоматів парламентарії були змушені проголосувати за проведення незаконного псевдореферендуму в АР Крим.

61 голосом з 64 було прийнято рішення призначити "волевиявлення" на 25 травня. Втім, потім дату двічі переносили – на 30 березня, а зрештою на 16 березня. На "референдумі" повинні були поставити запитання: "Автономна Республіка Крим має державну самостійність і входить до складу України на підставі договорів і угод (так чи ні)".

Анексія Криму

З 28 лютого в Криму почалося масове блокування українських військових частин, кораблів і ключових об'єктів. Було захоплено аеропорт в Севастополі, встановлені блокпости на Перекопі і Чонгарі, кілька військових містечок були взяті штурмом.

Блокування українських військових частин в Криму

Розуміючи, що картинку законності для подій в Криму отримати не вдалося, Кремль спробував використати запасний план. 1 березня 2014 року самопроголошений "глава Ради Міністрів Криму" Сергій Аксьонов звернувся до російського президента Володимира Путіна з проханням забезпечити "порядок і законність на території півострова". А 3 березня на засіданні Ради безпеки ООН російський постпред Віталій Чуркін продемонстрував копію звернення Віктора Януковича до Путіна, де екс-президент України просив "використати збройні сили Російської Федерації для відновлення законності, миру, правопорядку, стабільності, захисту населення України".

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Володимир Путін, отримавши схвалення Ради Федерації на введення військ, 1 березня віддав наказ про відкриту і повномасштабну військову анексію. "Зелені чоловічки" почали масово захоплювати об'єкти інфраструктури, брати під контроль автомагістралі, порти і аеропорти, масово блокувати українські військові частини.

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Це тривало аж до 19-24 березня, після чого всі українські військові частини на території півострова були захоплені або здалися. 25 березня було захоплено останній корабель ВМС України в Криму – тральщик "Черкаси", заблокований на озері Донузлав.

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Українські курсанти в Севастополі співають гімн України

16 березня 2014 року було проведено сумнозвісний псевдореферендум. При цьому ще до початку голосування самопроголошений глава Криму Сергій Аксьонов вже відзвітував про результати "голосування" на своїй сторінці в Twitter.

Карикатура на "законність" псевдореферендума

В цілому так зване "волевиявлення" було проведене з величезною кількістю різноманітних порушень. Можливість "поставити галочку" була надана всім бажаючим, включно з іноземцями та спеціально привезеними з Росії людьми. Згідно з "офіційними" результатами псевдореферендуму, за "приєднання Криму до Росії" нібито проголосувало 96,77% його учасників. При цьому явка, наприклад, в Севастополі склала 123%.

"Зелені чоловічки" в Криму

18 березня 2014 року, о 16:00 в Георгіївському залі Великого Кремлівського палацу, в Москві, Президент Росії Володимир Путін, "прем'єр-міністр" самопроголошеної "Республіки Крим" Сергій Аксьонов, голова новоствореної "Державної Ради" самопроголошеної "Республіки Крим" Володимир Константинов і представник сепаратистського керівництва Севастополя Олексій Чалий підписали так званий "Договір про прийняття Криму до складу Росії".

"День терориста"

У 2015 році в Росії було встановлено державне свято – "День сил спеціальних операцій". Датою для цього свята було вибрано 27 лютого – день початку анексії Криму. Тому в Росії це свято називають "День ввічливих людей", а в Україні і світі називають "Днем терориста і окупанта".

Анексія Криму: карикатура

Згідно з інформацією, озвученою військовим прокурором України Русланом Кравченко, пряму відповідальність за участь в анексії українського півострова несуть:

31-я окрема гвардійська десантно-штурмова бригада ПДВ РФ;

45-я окремий гвардійський полк спеціального призначення ПДВ РФ (в/ч 28 337);

18-я окрема мотострілецька бригада ЗС РФ;

58-я армія Південного військового округу ЗС РФ;

98-а гвардійська повітряно-десантна дивізія ПДВ РФ (в/ч 65 451);

76-а гвардійська десантно-штурмова дивізія ПДВ РФ;

15-я окрема гвардійська мотострілецька бригада миротворчих сил РФ (в/ч 980 600);

Крім них в анексії Криму брали участь численні найманці, колишні бійці українського міліцейського спецназу "Беркут", співробітники ГРУ і ФСБ.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про Дні кримського опору російської окупації – ця дата нагадує про те, як кримчани завадили Росії створити картинку законності анексії.

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