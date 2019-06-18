ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Блоги - Суспільство

Максим Копачевський
Максим Копачевський
Всі статті автора

Где будут летом отдыхать жители Донбасса

Читати матеріал російською

Наступило лето, пора подумать об отдыхе. Где планируют отдыхать жители Донбасса, спрашивал в опросе из Славянска (Донецкая область).

Люди отвечали по-разному. Например:

– Куда с нашей пенсией можно поехать отдыхать? С такими пенсиями нигде не отдохнешь, – сказала первая женщина.

– Ежегодно совершаю поездки за рубеж с тремя целями. Первая: обязательно захожу к коллегам-медикам в реабилитационные центры. Бываю в Израиле. Собственно отдых и знакомлюсь с бытом, рынками и вкусностями населения, – ответил мужчина.

Остальные ответы в стиле "на работе, в универе, где-то бесплатно, на огороде.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Максим КопачевськийМаксим Копачевський
Тема
Війна на Донбасі
Місце
УкраїнаСлов'янськ
Теги
Новини ДонбасуНовини ДНРНовини ЛНРвідпустка
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
10
4
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Мороз Виктор
Мороз Виктор
Славянск территория УКРАИНЫ !!!!!!!!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Может сначала автор озадачился бы вопросом, почему Украина не выполняет конституционные обязанности по соцобеспечению жителей Донбасса, а потом уже спрашивал где и за что они будут отдыхать ? Люди ведь взносы платили как положено, почемуже государство их кинуло ?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Стратусов Додж
Стратусов Додж
Тарас Бор, Ты конечно молодец! А до образования республег люди куда платили взносы? Классно вы к СВОИМ гражданам относитесь! Одним воду и электричество перекрыли, другим пенсии не платите...
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Тарас Бор
Тарас Бор
Меня зовут- Добрый кот, обитателям лаптерейха сообщаю,что в Украине СОЛИДАРНАЯ пенсионная система.Так вот,с территории "народных республег" в пенсионный фонд не поступало ровно никуя.С каких куёв им тогда Украина платить пенсии.А на остальной части Донбасса с соцвыплатами всё нормально.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel