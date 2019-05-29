Рубрика #наболіло

Маю досить великий життєвий досвід, але люди примудряються мене дивувати. За той час як займаюся кондитерською справою, багато є позитиву (Слава Богу його більше), але трапляються випадки, коли люди демонструють всю свою "красу". І я нарешті знайшла визначення цьому, та сподіваюся, що зрозуміла причину. Причина в тому, що народ втратив почуття сорому. Людям не соромно себе виставляти непрофесіоналами, невихованими, тими, що не думають, тими, що не поважають чужу роботу, чужий час, чужий простір. Навпаки, відсутністю сорому вони гордяться та хизуються.

Часто буваю за кордоном, і жодного разу не спостерігала картин, які трапляються у нас. Зайшовши в заклад, магазин я не чула, щоб люди дивилися на вироби чи товар і в істериці закочували очі і майже в напівпритомному стані висловлювалися стосовно вартості продукту. Це вважається соромом та непристойністю. Ніхто не акцентує уваги на своєму несмаку чи бідності. Не можеш собі дозволити заплатити за продукт, подякуй та вийди. Не потрібно розказувати іншим мікроекономічні показники свого бюджету, це соромно. Просто підніми п'яту точку, і піди зароби, або не заходь, не сором себе.

Приходячи з своїми дітьми в заклад, треба усвідомлювати, що то ВАШІ діти. Інші люди відвідують заклад також для того, щоб відпочити, поспілкуватися, випити кави та з'їсти торт. І це вони хочуть зробити в тиші! Власник закладу обставляючи його меблями, розраховує на притомне їх використання, а не ходіння по ньому ваших дітей. І я зараз пишу не тільки про нашу кав'ярню, я таке спостерігаю доволі часто в інших закладах. І керівництво чи власники не можуть з цим нічого зробити, бо дуже часто зауваження приймається з агресією та погрозами.

Ще мене вражає неповага до індивідуальної роботи. Коли вибирати між килимом ручної роботи та килимом зробленим машиною, мало в кого виникає питання: "Чого така різниця в ціні". Те саме і з кондитерськими виробами, або іншими речами, які виробляються вручну.

Кожен виріб у нас-це ІНДИВІДУАЛЬНА робота кондитера. РУЧНА робота. Індивідуальний підхід до кожного замовлення та виробу у вітрині. Приготувати торт для продажу, це не те саме, що приготувати торт вдома. Вдома можна торт, який приготовлений без дотримання вимог, хоч ложкою з'їсти, і це буде нормально. А в кондитерській такі речі неприпустимі. Для того, щоб знати тонкощі, люди вчаться, вкладають купу часу та грошей в налагодження процесу виробництва. Використовуються професійні гаджети, інгредієнти, складові і т. д. Сплачується оренда, комунальні за тарифами виробництва, податки. Невже такі речі треба людям пояснювати? Мабуть треба!

Опишу процес виробництва одного із наших тортів. Морквяно-Апельсиновий. Саме цей торт, точніше реакція на вартість його, мене і спонукали написати довгий текст. Дорослий чоловік чогось вирішив, що вартість на ціннику вказувала на вартість половини торту (саме половина тоді була у вітрині). Шматок цього торту, вагою 220-230 грам у нас коштує 75 грн., Чоловік вирішив, що пів торту коштує таку ціну. І бачили б ви ті закочені очі і страшенний подив, коли виявилося що то не так.

Для того щоб приготувати торт потрібно:

- підсушити горіхи та почистити

- зварити карамель та обваляти в ній горіхи

- почистити та натерти моркву

- з апельсинів зняти тонко цедру, та мілко її порізати

- тричі цю цедру бланшувати, щоб з неї "вийшла" гіркота, що притаманна цитрусу

- горіхи в карамелі дрібно порізати

- з апельсину вичавити сік

- з соку приготувати апельсиновий курд

- спекти безпосередньо сам бісквіт, що саме по собі не є простим. Багато хто зрозуміє чому я так кажу)))

- витримати бісквіт щонайменше 8 годин в холодильнику (запластикованим)

- приготувати крем (також не так просто як здається) бо є тонкощі температурного режиму та і самих інгредієнтів.

- зібрати "в чорнову", та витримати в холодильнику ще годин 4-6.

- підготувати фінішний крем

- торт ідеального вирівняти цим кремом

- приготувати вершкову карамель для декору. Температура приготування карамелі, від 150 градусів )). Коли цю карамель деглазуєш (довго описувати процес) є небезпека опіків і тут все залежить від вправності кондитера та його знань.

- торт ще має відстоятися годину другу, тільки після цього його можна винести у вітрину.

Так скільки має коштувати такий торт?)))

Кількість гаджетів та інструментів та і все, що передувало тому, щоб була можливість робити для вас смакоту описувати не стану, бо ви мене проклянете)))

Дякую хто дочитав )))

Ваша Я))

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