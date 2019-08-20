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Олена Балаба
Олена Балаба
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Як створювали "удобние" міфи про "русский город"

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Купляю персики на Привозі: рожеві з червоними бочками, такі красні. Дають скуштувати: солоденькі. Питаю:

- Звідки привезли?

Кажуть:

- Удобное. Знаете?

- Ну да, около Паланки, знаю. Дякую.

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Йду додому та думаю: "Удобное, Удобное - теж щось переназвали". Село знаю, тому що до Удобнянської сільради браконьєри хочуть приєднати частину Ніжньодністровьского національного природного парку, щоб узаконити свої незаконні будови на березі Дністра. Але я там не була.

Доходжу до дома, кидаю рюкзак з персиками, сиром та помідорами та гуглю. Точно - "Удобное" це була Хан-Кишла. Літня резиденція татарських ханів, що жили тут до завоювання росіянами. У Каушанах була зимова резиденція, а Хан-Кишла так і перекладається - Ханське Село. Навіть у відомого турецького мандрівника 17 століття Евлія Челебі є про Хан-Кишла: "Це село в п'ятсот будинків, розташоване в годині шляху від річки Дністер, з упорядкованим, як в містечку, караван-сараєм, мечеттю і лазнею. Правитель, якого називають яли-ага, є ставлеником татарських ханів".

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Кажуть, що навіть у середині ХХ століття ще можна було побачили півмісяці на могилах на місцевому цвинтарі - зараз вже нічого нема. Ні мечеті, ні лазні, ні караван-сарая. Замість татарського кладовища - виноградник. А селу дали "удобну" назву, щоб стерти пам'ять про буджацьких татар.

Може хто пам'ятає, як я писала про Крим - про те, що там все переназвано: Севастополь - це Ак'яр (Лівий Берег) або Ахтіяр, Симферополь - Акмесджіт (Біла Мечеть), Білогірське - Карасубазар і т.д.

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Три роки у пеклі. Просто пам’ятайте про це!

Така ж історія з перейменуванням сталася і в Одеській області. Тому ми маємо Удобное замість Хан-Кишла та ще купу "удобних" назв замість німецьких, татарських, грецьких, болгарських, молдовських назв.

Так, коли імперці кричать "Одесса - русский город" просто пам'ятайте про те, як вони створювали собі цей "удобний" міф та знищували людей та людську пам'ять вщент.

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Автор
Олена Балаба Олена Балаба
Місце
Україна Одеса
Джерело
Джерело: site.ua
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