Аквапарки в Україні працюють у розпал коронавірусу: відвідувачі без масок і дистанції. Фото
Аквапарки в Україні працюють у розпал коронавірусу.
В Україні під час дії карантинних обмежень у розпал коронавірусу відкрилися аквапарки. Сотні людей по всій країні відвідують місця відпочинку без масок і не дотримуються соціальної дистанції.
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Судячи з фото, які публікують українці в соціальній мережі Instagram, особливо гостра ситуація в Дніпрі. Там в аквапарку на набережній люди спочатку стоять в черзі за квитками, а потім знаходяться на території ігноруючи рекомендації Міністерства охорони здоров'я (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
У неділю, 28 червня, в День Конституції України аквапарк у Дніпрі переповнений. Відвідувачі скаржаться на великі черги і брак вільних місць для паркування. На території зайняті майже всі лежаки, які розташовані на мінімальній відстані один від одного.
В Україні працюють аквапарки в розпал карантину
В Україні працюють аквапарки в розпал карантину
Аквапарки працюють також в Кирилівці, Бердянську та Полтаві. У останньому в неділю повідомили про відсутність вільних шезлонгів через наплив відвідувачів. Відповідна публікація з'явилася на сторінці "Аквапарк-готель-Глухомань" в Instagram.
В Україні працюють аквапарки в розпал карантину
В Україні працюють аквапарки в розпал карантину
В Україні працюють аквапарки в розпал карантину
В Україні працюють аквапарки в розпал карантину
При цьому в Україні останній тиждень стрімко зростає кількість заражених. Станом на ранок 28 червня в Україні офіційно підтверджено 42 982 випадки коронавірусної інфекції. З них 917 були виявлені за минулу добу.
В Україні працюють аквапарки в розпал карантину
В Україні працюють аквапарки в розпал карантину
В Україні працюють аквапарки в розпал карантину
В Україні працюють аквапарки в розпал карантину
В Україні працюють аквапарки в розпал карантину
В Україні працюють аквапарки в розпал карантину
В Україні працюють аквапарки в розпал карантину
В Україні працюють аквапарки в розпал карантину
В Україні працюють аквапарки в розпал карантину
В Україні працюють аквапарки в розпал карантину
В Україні працюють аквапарки в розпал карантину
В Україні працюють аквапарки в розпал карантину
В Україні працюють аквапарки в розпал карантину
В Україні працюють аквапарки в розпал карантину
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