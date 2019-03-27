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Айдер Муждабаев
Айдер Муждабаев
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ФСБ окружила кварталы и поселки. Начинается зачистка и отлов людей

2.3тЧитати матеріал російською

Сотрудники ФСБ утроили обыски в 25-ти домах крымских татар. Задержано уже как минимум 16 человек

Происходящее в Крыму – это не обыски, не задержания и не запугивания – все это называется облавы. Окружен не один дом, а целые кварталы и поселки, по периметру выстроена охрана, как в гетто, и начинается зачистка и отлов людей.

Облавы в Крыму

Облавы в Крыму

Цензор.НЕТ

Почему это делается сейчас? России нужно решить крымскотатарский вопрос. От них слишком много шума, они создают слишком много проблем для оккупантов, которые пытаются представить миру тему счастливого и оккупированного ими Крыма. Их задача, чтобы все люди, которые сопротивляются и публично выражают позицию крымскотатарского народа, были либо посажены, либо изгнаны из Крыма. То есть, вынуждены были бежать. Либо же замолчали. Цель простая – заставить сделать так, чтобы голос крымских татар не был услышан.

Мой народ очень сплоченный, он поддерживает друг друга, ходит друг к другу на суды, собирает деньги украинским военнопленным, занимается помощью украинским морякам, семьям задержанных и их детям. Эти люди не политики, они обычные люди, которые просто сопротивляются российской оккупации.

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Оккупанты переворачивают их дома в поисках доказательства чего-либо. Но у крымских татар не может быть ничего запрещенного, они живут с семьями и детьми. Какие запрещенные предметы у них могут быть, какое оружие? Это просто спецоперация ФСБ по отлову людей, которая, естественно, заканчивается их задержанием. Хоть они и заявляют, что занимаются ликвидацией терроризма. Еще раз говорю, крымские татары никогда не были террористами, поэтому ФСБ будет фальсифицировать их дела.

Крымских татар все равно не запугать. С самого утра этой облавы в интернете сотни стримов. Люди не только не прячутся по домам, они выходят к домам своих соседей и ведут прямые трансляции в Фейсбуке, чтобы все видели, что происходит на самом деле.

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Автор
Айдер МуждабаевАйдер Муждабаев
Теми
анексія КримуПорушення прав людини в Криму
Місце
Україна
Теги
КримНовини КримуРосіяНовини РосіїФСБкримські татари
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Крымских татар не купить и не запугать поэтому кремляди их и боятся.
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Киевский Раздык
Киевский Раздык
Просто пипец какой-то.Как вообще в третьем тысячелетии такое возможно? Мраки...
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