"Агенти Кремля?" Українська письменниця влаштувала мовні розбірки в СБУ

Українська письменниця Лариса Ніцой поскаржилася президенту Петру Порошенку через те, що співробітники Служби безпеки, які зустріли її для допиту у справі замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченка, розмовляли російською мовою.

Крім того, жінка озвучила свої претензії особисто представникам спецслужби і висловила невдоволення тим фактом, що вони відмовляються спілкуватися державною мовою при виконанні обов'язків. Про інцидент Ніцой написала на своїй сторінці в Facebook.

"Співробітник СБУ зустрів мене на вулиці та провів у приміщення. Зайшовши в будинок, він несподівано зі своїми колегами перейшов на російську мову. Він викликав іншого співробітника і той теж звернувся до мене російською: "Ларіса Нікалавна, я правєду вас к слєдоватєлю". Для мене це був шок. Я часто отримую листи російською мовою з погрозами мені і моїй родині, про те, що "вот прідут іхніє..." - і тут якісь незнайомці, які повинні в стінах такої важливої ​​державної структури при виконанні державних обов'язків говорити державною мовою, раптом заговорили до мене російською мовою про якогось "слєдаватєля". Це виглядало як захоплення ворогами нашої Служби безпеки", - обурилася вона.

Нижче публікуємо скріншот діалогу письменниці з представниками СБУ мовою оригіналу.

Відтак Ніцой зі скандалом покинула стіни відомства, відмовившись брати участь у допиті і поставивши умову, що погодиться на нього, тільки якщо до неї будуть звертатися українською мовою.

Крім того, вона зажадала від Порошенка оголосити догану голові СБУ за порушення його підлеглими закону "Про державну службу", а також провести службове розслідування.

"Лариса Ніцой. Дитяча письменниця, яка через бездіяльність влади замість того, щоб писати дитячі книжки, вигрібає за нею авгієві стайні", - підсумувала вона свій гнівний пост-звернення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ніцой поскаржилася на те, що стюарди в потязі "Укрзалізниці" Київ - Запоріжжя при спілкуванні з пасажирами використовують не державну мову, а російську.