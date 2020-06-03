"Склепали з вікіпедії!" Адвокати Порошенка показали абсурдність "справи про картини"

Адвокати п'ятого президента Петра Порошенка заявили, що так звана "справа про картини", через яку силовики Держбюро розслідувань незаконно штурмували Музей Гончара, сфабрикована, а як докази слідчі використовували інформацію з вікіпедії.

Про це Ілля Новіков та Ігор Головань повідомили під час пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна", продемонструвавши документи з суду. Як відомо, Печерський суд визнав силове захоплення музею незаконним (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Адвокати наголосили, що до сфабрикованої справи безпосередньо причетні генпрокурорка Ірина Венедіктова, яка на момент відкриття провадження очолювала ДБР, заступник директора ДБР Соколов, а також перший заступник, колишній адвокат Януковича Бабіков, які відповідно до закону не мають права втручатися у слідство.

"Отримано документи з суду, з яких стало зрозуміло, звідки взялася справа про 43 картини і як було ухвалено рішення ламати двері Музею Гончара. Справа утворилася наприкінці лютого на підставі минулорічної публікації на сайті Гордон. Рапорт із цього приводу писав нинішній глава ДБР Соколов на ім’я тодішньої т.в.о. глави ДБР Венедіктової, яка з того часу пересіла у крісло генпрокурора. Там йшлося про те, що публікація дає достатньо підстав вважати, що було скоєно злочин", – прокоментував документи ДБР Новіков.

"Слідство проводилося дуже по-сучасному – воно проводилось у вікіпедії. Було складено протокол огляду слідчим сайту, з якого випливає, що на сайті вікіпедії вказано, що Петро Порошенко раніше був президентом України, зараз є народним депутатом України. І ця важлива для слідства інформація була зафіксована в матеріалах кримінального провадження", – зіронізував Новіков.

Він нагадав, що в день, коли ламали двері музею, оперативний відділ ДБР склав службову записку про те, що "за наявною оперативною інформацією, виходячи із поведінки людей, у власності яких перебувають картини, тобто директора музею, ці картини планують знищити". І нібито для того, щоб цього не допустити, була влаштована "акція".

"Ми вже говорили про те, що навіть Печерський суд визнав ці дії незаконними. Зараз ми розуміємо, чому це відбулося. Тому що навіть у межах того, що було надано суду, ці натяжки не проходять", – резюмував Новіков.

Адвокати звернули увагу на те, що ДБР силою вривалось у Музей Гончара на підставі припущень, що керівництво музею може знищити картини, а потім ДБР передало ці картини на зберігання тому самому керівництву Музею Гончара.

"Ціле уповноважене ДБР робить висновок, що достатньо підстав вважати, що можливе знищення майна. Тобто в нього достатньо підстав вважати, що керівництво Музею Гончара бажає знищити 43 картини всесвітньо відомих художників вартістю, як вони самі сказали, скажену купу мільйонів доларів. Саме ці брехливі кілька рядків були покладені слідчим Дощенком в основу для організації зламу дверей, захоплення музею і проведення незаконного обшуку в приміщенні Музею Гончара. Як ми бачимо, жодної потреби рятування майна не було. Це доводить також і те, що картини лишалися на місці й були передані на зберігання музею, якого за кілька годин до того підозрювали в намірах знищити ці картини", – зазначив Головань.

Новіков, зі свого боку, наголосив, що платники податків тільки цього року профінансували ДБР на суму півтора мільярда гривень, а його слідчі "клепають" справи з вікіпедії.

"Ця ситуація і смішна, і одночасно сумна. Смішна, бо зрозуміло, що так кримінальні справи не розслідуються. Якщо ви ведете слідство у вікіпедії, що вам заважає проводити допити в ТікТок. Якість вашої роботи від цього не впаде. Але насправді все досить серйозно. Мабуть, коли президент Зеленський на своїй пресконференції говорив про пригоди та вироки, які, він упевнений, будуть – він мав на увазі щось подібне. Йому без сумніву доповідали про роботу, яка проводиться. Ми не знаємо, чи доповідали йому, що робота здійснюється у вікіпедії. Можливо, він в курсі, можливо, він вважає, що це нормально. І те, що президент Зеленський уже від свого імені переповідав і робив прогнози, то йшлося саме про це", – сказав Новіков.

Головань, який продемонстрував аудіозапис так званого "обшуку" Музею Гончара, наголосив, що слідча група ДБР неодноразово порушила законодавство, і це оскаржується у відповідному порядку.

"Уже оскаржено бездіяльність правоохоронних органів стосовно реєстрації кримінального провадження стосовно перешкоджання діяльності народних депутатів", – зазначив Головань.

"Нами подано також 5 заяв про кримінальне правопорушення стосовно дій, які вчинили, а саме зловживання своїм службовим становищем, незаконне проникнення до володіння особи, службове підроблення, тобто внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документа, мається на увазі протокол обшуку та інші документи досудового розслідування. Ще дві заяви нами подано стосовно перешкоджання діяльності депутатів та журналістів. Ми зробимо все можливе й доможемося, щоб усі ті, хто брав участь у цьому дійстві, були притягнені до передбаченої законом відповідальності. Ще раз наголошую, безпосереднє керівництво всіма цими історіями здійснювалося особисто генеральним прокурором Венедіктовою", – переконаний Головань.

На переконання співголови фракції "Європейська солідарність" Артура Герасимова, дії ДБР та сфабрикована справа щодо Музею Гончара є квінтесенцією сфабрикованого президентом Володимиром Зеленським непрофесійного управління державою.

"І все це виглядало би смішно, аби не було так сумно, бо рапорт пише Соколов, санкцію на цей рапорт дає "на 300 відсотків свій" генеральний прокурор Венедіктова, яка на той момент керувала ДБР, виконавцем призначається адвокат Януковича Бабіков. Замість того, аби розслідувати крадіжку 2 700 вагонів із зерном на майже 800 мільйонів гривень, замість того, аби розслідувати лобізм команди Зеленського в тютюновій сфері, через який держава втратила більше ніж 3 млрд грн. Замість того, щоб розслідувати багатомільярдні крадіжки в податковій і митниці в уряді Зеленського, про які заявив Уманський. Замість того, щоб розслідувати шалену корупцію сьогоднішню, яка коїться в енергетиці, у нас 10 слідчих і близько 20 спецназівців незаконно штурмують національний музей Гончара без рішення суду. І на підставі вікіпедії. Усе це доводить, що і ця, і інші сфабриковані справи мають суто політичний характер і є переслідуванням опозиції", – зазначив він.

Він застеріг, що якщо сьогодні на такі дії заплющуватимуть очі, то завтра спецпризначенці ДБР без жодних рішень суду вламлюватимуться до офісів та компаній.

"Ми дали шанс ДБР і вимагали від них попросити вибачення в національного музею Гончара і його директора. Замість того ДБР встановило незаконне стеження за музеєм і його керівництвом, а після того в них ще вистачило нахабства заявляти, що штурму не було. Перешкоджання народним депутатам не було, побиття журналістів не було, вся країна бачила, весь світ бачив, всі українські журналісти бачили, ДБР не бачило. І цинічно бреше. Ми ідентифікували майже всіх, хто брав у цьому участь. І ми дійсно будемо домагатися, щоб усі учасники були притягнуті до відповідальності", – повідомив Герасимов.

"Штурм національного музею – це світова ганьба, а також ще один сигнал того, що влада взяла під тотальний контроль правоохоронні органи задля переслідування опозиції. Шановна владо, перестаньте ганьбити країну на весь світ. Перестаньте будувати й закріплювати в Україні тоталітарну державу. Володимире Олександровичу, може, досить?" – наголосив Герасимов.

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