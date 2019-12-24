Адвокат Валентин Рибін заявив, що Україна викреслила зі списку на обмін трьох ексбійців батальйону спецпризначення "Беркут", які знаходяться в СІЗО.

Про це він заявив у відеозверненні, оприлюдненому на його сторінці в Facebook. За його словами, вони знаходяться в СІЗО вже майже 5 років.

"Українська сторона викреслює зі списків на обмін співробітників спецпідрозділу "Беркут", трьох наших хлопців, які знаходяться в СІЗО вже майже 5 років. Я звертаю на це увагу представників "ЛДНР". Попрошу їх зробити все можливе для того, щоб все-таки наші хлопці були звільнені. Я попрошу, у нас ще є час вирішити це питання так, щоб дійсно відбувся обмін всіх встановлених на всіх встановлених", – сказав він.

Адвокат заявив, що ексберкутівців викреслили зі списків на обмін kievvlast.com.ua

За інформацією видання Громаське мова йде про про Олега Янишевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи була досягнута домовленість про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року.

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