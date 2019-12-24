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24 грудня • оновлено в 16:29
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Адвокат заявив, що ексберкутівців викреслили зі списків на обмін

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Адвокат Валентин Рибін заявив, що Україна викреслила зі списку на обмін трьох ексбійців батальйону спецпризначення "Беркут", які знаходяться в СІЗО.

Про це він заявив у відеозверненні, оприлюдненому на його сторінці в Facebook. За його словами, вони знаходяться в СІЗО вже майже 5 років.

"Українська сторона викреслює зі списків на обмін співробітників спецпідрозділу "Беркут", трьох наших хлопців, які знаходяться в СІЗО вже майже 5 років. Я звертаю на це увагу представників "ЛДНР". Попрошу їх зробити все можливе для того, щоб все-таки наші хлопці були звільнені. Я попрошу, у нас ще є час вирішити це питання так, щоб дійсно відбувся обмін всіх встановлених на всіх встановлених", – сказав він.

Адвокат заявив, що ексберкутівців викреслили зі списків на обмін

Адвокат заявив, що ексберкутівців викреслили зі списків на обмін

kievvlast.com.ua

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За інформацією видання Громаське мова йде про про Олега Янишевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи була досягнута домовленість про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Обмін полоненими
Місце
Україна
Теги
Беркут обмін
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Как может человек 5 лет просидеть в СИЗО???????????? Отпустите людей, cкоты! Они сидят ни за что!!!
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Кристина Стефанова, мля, латвийская совкодрочер, у тебя сегодня истерика-агония? Ты следователь-прокурор НИ ЗА ЧТО? Падаль, совковая, ты же, мандавошка, сегодня орала на ветке мера пресечения музыканту-волонтёру по сфабрикованому обвинению в убийстве Шеремета, ты орала- ГНИТЬ ТЕБЕ В ТЮРЬМЕ! С головой дружить не получается? мож сразу башкой об латвийскую стенку, чтоб не мучаться? Даю тебе обозную погремуху-ШАПОКЛЯК. будешь четвёртым любимым клоуном с зоофилом, макакой и сестрой шабаки. Поздравляю, пробный срок и тест баба хрыстя прошла!
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