Абонементи від Sport Life зі знижкою 30%

Мережа фітнес-клубів Sport Life пропонує своїм клієнтам і всім бажаючим купити найпопулярніші абонементи зі знижкою 30%. Кожен, хто купує абонемент зараз, може активувати його протягом місяця після закінчення карантину.

Як говорить представник компанії: "На сьогоднішній день наш бізнес на паузі, як і більшість інших. Але ми не втрачаємо цей час, а використовуємо його для поліпшення нашого сервісу і процесів роботи. Ми не можемо стояти осторонь в такий важкий для всіх час, тому пропонуємо абонементи зі знижкою 30% на найпопулярніші категорії. Таким чином компанія Sport Life дає можливість нашим клієнтам займатися спортом і підтримувати свій імунітет відразу після завершення періоду обмеження і закінчення карантину".

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