Скандальна екснардепка від "Свободи" Ірина Фаріон заявила, що вважає всіх російськомовних громадян України "московитами і виродками".

На своїй сторінці у Facebook скандальна мовознавиця зазначила, що не може сприймати їх інакше, як поплічників президента Росії Володимира Путіна.

Таку бурхливу реакцію у Фаріон викликала зустріч з темношкірим чоловіком у Львові, який зумів досконало опанувати українську мову. Вона поставила його за приклад багатьом українцям і дорікнула їм використанням мови країни-агресора.

"Пригадую анекдот про москвина та афроамериканця, де дідусь дякує останньому, що він не москвин. Мораль: нас врятує тільки дуже жорстка сила стосовно москвоязичія. У нас немає так званих російськомовних. Це або московити, або виродки. І перші, і другі – надбання Путіна. Путін – ворог. З ворогом розмова одна – сила. І ніякого виправдання", – написала Фаріон.

Крім того, вона висловила впевненість в тому, що нинішня влада України лише посилить кризу української ідентичності. У зв'язку з цим колишня парламентарка закликала суспільство змінити свої моделі поведінки в утвердженні української мови.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Фаріон заявила, що українці повинні виключити зі своєї мови російські варіанти імен. Вона впевнена, що чим швидше українська мова позбудеться "Стьоп", "Петь", "Наташ", тим швидше українці стануть самодостатньою нацією.

Раніше вона сказала, що з російськомовними громадянами України не потрібно вести ніякої дискусії про мову, а одразу бити в обличчя.

Екснардепка також різко розкритикувала спроби національних меншин отримати мовні преференції і звинуватила українців в тому, що вони весь час домовляються з тими, кому "треба стріляти в рот".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!