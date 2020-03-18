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18 березня • оновлено в 06:35
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6 років анексії Криму: на що окупанти перетворили півострів

3.3т
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18 березня виповнюється рівно 6 років з дня анексії Росією Криму.

Так, саме цього дня президент Росії Володимир Путін підписав відповідний договір з представниками влади Криму і Севастополя. Як живе півострів через шість років після анексії, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Ялта, Крим

Ялта, Крим

crimeaguide.com

Крим втратив туристів

Одразу після анексії, 2014 року Крим втратив 70% своїх туристів – тоді це визнала навіть окупаційна влада півострова.

Для порівняння, 2013 року український Крим відвідали близько 540 тисяч туристів з Євросоюзу, Туреччини та далекого зарубіжжя, а також 320 тисяч з Білорусі.

Але за шість років після анексії Росія перетворила Крим на масштабну військову базу, і на сьогоднішній день він залишається "сірою зоною" для всього світу, в основному туди їдуть російські туристи, та й ті дивуються невиправдано високим цінам на проживання.

Екологічна катастрофа в Криму

Через шість років після анексії Криму поля півострова, особливо в північній його частині, все більше нагадують пустелю. 2018 року для Криму почався п'ятирічний період посухи. Більш ніж на 60% території півострова спостерігається гострий дефіцит прісної води.

Північно-Кримський канал, 2015 рік

Північно-Кримський канал, 2015 рік

krymr.com

Як відомо, до 2014 року Україна через Північно-Кримський канал забезпечувала до 85% потреб жителів Криму в прісній воді.

Але після анексії подачу води з Дніпра було перекрито. Так, її катастрофічно не вистачає для зрошення полів, і степовим районам півострова загрожує засолення грунту.

Кримський міст не виправдав очікувань

Близько чотирьох років прихильники Росії в Криму чекали на відкриття Керченського мосту, на зведення якого пішло понад 6 мільярдів доларів.

Але будівництво об'єкта, хоч і спростило доставку вантажів до Криму, кардинально не вплинуло на несприятливу економічну ситуацію: колись низькі ціни на продукти зараз на 30-50% вище, ніж у Києві або навіть у самій Росії.

Керченський міст

Керченський міст

most.life

Економічна криза спіткав Крим

Після 2014 року Крим перестав бути привабливим для інвесторів, і якщо до анексії в економіку півострова було вкладено 1,9 мільярда доларів прямих іноземних інвестицій, то вже 2014 року цей обсяг знизився практично втричі.

Хоча проросійська влада заявляє про розвиток економіки та ріст доходів у Криму, в реальності після анексії купівельна спроможність і рівень життя населення півострову впали, враховуючи стрибок цін та зростання інфляції.

6 років анексії Криму: на що окупанти перетворили півострів

krymr.com

Через складну економічну ситуацію багато хто виїжджає з Криму. Для порівняння: до 2014 року на півострові було 921,8 тисячі економічно активного населення, в 2019 році – вже 889,1 тисячі.

Катастрофа з правами людини в Криму

З приходом Росії в Криму здійснюється тиск на українців і кримських татар.

Так, у рамках політики русифікації влада Росії проводить рейди в домах кримських татар, мечетях і школах. Також ФСБ переслідує українців, які відкрито наважуються висловити свою незгоду з окупацією Криму.

За роки, що минули з моменту анексії, російські в'язниці поповнилися десятками політв'язнів з окупованого Криму.

Шість років анексії Криму: інфографіка

Шість років анексії Криму: інфографіка

aa.com.tr

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська письменниця Оксана Забужко попередила про нову анексії Росії в Україні.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Права людини порушують права політика туризм відпочінок Крим Кримський канал Кримський міст кримські татари економіка Екологія екологічна катастрофа Крим без води Крим
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Все выдохлись uпertые ,,новых тем нет да и старые высосанные из некоего пальца,,мост запущен,свет,вода ,еда в достатке,98 процентов довольны выбором,полуостров потихоньку начинает расцветает да и все уже все поняли даже самые уП,оР,отые смирились так рефлексируют для вида,,,,агония,,,и сколько желчью не рыгай,,,УСЕ,,Безрaзличные грезы, прощaясь однa зa другой, улетaют, нaвечно покинув еще одного. Он лежит и гниет, что-то желтое льет изо ртa, это просто неизрaсходовaннaя слюнa.как точно подходит к стране на у
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3
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
Крым, за последние 6 лет, превратился в стройку! по своей давней традиции, "российские оккупанты" стремятся построить новые дороги, здания промышленные и прочие объекты, необходимые в данной местности.
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3
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
В каждой строчке опуса зависть и ки3дeшь чистой воды....Только вот что то умалчивает аФтор, про количество заробитчан в таком кризисном Крыму!!
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