6 років анексії Криму: на що окупанти перетворили півострів

18 березня виповнюється рівно 6 років з дня анексії Росією Криму.

Так, саме цього дня президент Росії Володимир Путін підписав відповідний договір з представниками влади Криму і Севастополя. Як живе півострів через шість років після анексії, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Ялта, Крим crimeaguide.com

Крим втратив туристів

Одразу після анексії, 2014 року Крим втратив 70% своїх туристів – тоді це визнала навіть окупаційна влада півострова.

Для порівняння, 2013 року український Крим відвідали близько 540 тисяч туристів з Євросоюзу, Туреччини та далекого зарубіжжя, а також 320 тисяч з Білорусі.

Але за шість років після анексії Росія перетворила Крим на масштабну військову базу, і на сьогоднішній день він залишається "сірою зоною" для всього світу, в основному туди їдуть російські туристи, та й ті дивуються невиправдано високим цінам на проживання.

Екологічна катастрофа в Криму

Через шість років після анексії Криму поля півострова, особливо в північній його частині, все більше нагадують пустелю. 2018 року для Криму почався п'ятирічний період посухи. Більш ніж на 60% території півострова спостерігається гострий дефіцит прісної води.

Північно-Кримський канал, 2015 рік krymr.com

Як відомо, до 2014 року Україна через Північно-Кримський канал забезпечувала до 85% потреб жителів Криму в прісній воді.

Але після анексії подачу води з Дніпра було перекрито. Так, її катастрофічно не вистачає для зрошення полів, і степовим районам півострова загрожує засолення грунту.

Кримський міст не виправдав очікувань

Близько чотирьох років прихильники Росії в Криму чекали на відкриття Керченського мосту, на зведення якого пішло понад 6 мільярдів доларів.

Але будівництво об'єкта, хоч і спростило доставку вантажів до Криму, кардинально не вплинуло на несприятливу економічну ситуацію: колись низькі ціни на продукти зараз на 30-50% вище, ніж у Києві або навіть у самій Росії.

Керченський міст most.life

Економічна криза спіткав Крим

Після 2014 року Крим перестав бути привабливим для інвесторів, і якщо до анексії в економіку півострова було вкладено 1,9 мільярда доларів прямих іноземних інвестицій, то вже 2014 року цей обсяг знизився практично втричі.

Хоча проросійська влада заявляє про розвиток економіки та ріст доходів у Криму, в реальності після анексії купівельна спроможність і рівень життя населення півострову впали, враховуючи стрибок цін та зростання інфляції.

krymr.com

Через складну економічну ситуацію багато хто виїжджає з Криму. Для порівняння: до 2014 року на півострові було 921,8 тисячі економічно активного населення, в 2019 році – вже 889,1 тисячі.

Катастрофа з правами людини в Криму

З приходом Росії в Криму здійснюється тиск на українців і кримських татар.

Так, у рамках політики русифікації влада Росії проводить рейди в домах кримських татар, мечетях і школах. Також ФСБ переслідує українців, які відкрито наважуються висловити свою незгоду з окупацією Криму.

За роки, що минули з моменту анексії, російські в'язниці поповнилися десятками політв'язнів з окупованого Криму.

Шість років анексії Криму: інфографіка aa.com.tr

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська письменниця Оксана Забужко попередила про нову анексії Росії в Україні.

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