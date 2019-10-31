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31 жовтня • оновлено в 15:26
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/ Суспільство

52 на 85: у "ДНР" зробили заяву про новий обмін полоненими з Україною

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У самопроголошеній так званій "ДНР" заявили, що готові до проведення обміну полоненими з Києвом за формулою "52 на 85".

Про це заявила "уповноважена з прав людини" терористичної організації Дар'я Морозова. За її словами, Київ підтвердив "республіці" 85 осіб, а Донецьк - 52 людини.

Раніше вона розповіла, що в Києві підтвердили, що у них знаходяться 82 прихильника "ДНР". У свою чергу терористи готові готова була в обмін на них віддати 50 українців.

"ДНР"

"ДНР"

rada5.com

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Обмін полоненими: Росія погодилася видати українця

"На даний момент українська сторона нам підтвердила 85 осіб, і ми українській стороні підтвердили 52 людини", - сказала Морозова.

Раніше спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Мартін Сайдік розповів, що Україна і "Л/ДНР" готують масштабний обмін полоненими.

Як писав OBOZREVATEL, заступник глави Міністерства закордонних справ РФ Андрій Руденко заявив, що Росія і Україна продовжують роботу по організації нового обміну ув'язненими. Однак про конкретну дату поки що не йдеться.

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Тема
Обмін полоненими
Тег
ДНР
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Неееее не гражданская вoйнa!!!!!
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