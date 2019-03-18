5 років анексії Криму: як окупанти знищують півострів

18 березня жителі Росії святкують мало не національною "свято" – анексію українського півострова Крим. Ось тільки п'ять років тому "кримнашисти" і не підозрювали, чим для них обернеться злочинне рішення їх президента Володимира Путіна.

Санкції, які Захід ввів проти Росії, природно, торкнулися і Криму, який за версією Кремля є частиною РФ. Російська економіка в занепаді, на фінансування анексованого півострова грошей не вистачає, а залучення інвестицій з-за кордону є неможливим, через ті ж санкцій. В результаті постраждали і самі росіяни, мільярдні податки яких вбухали в "кримнаш", а на півострові панує розруха і економічна криза.

На що перетворився український півострів за п'ять років "правління" окупаційної "влади" – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Економіка, зарплати, ціни

Росія витрачає на анексований Крим приблизно $2 млрд на рік, інші дані свідчать, що за 5 років анексії РФ вклали в півострів близько 1,5 трильйонів рублів на соцвиплати кримчанам і розвиток інфраструктури.

Анексія Криму зупинила зростання російської економіки, яка на сьогодні становить всього 2%, в той час як світова зросла аж на 19%. Рівень життя громадян РФ впав на 11%, російський народ стрімко біднішає, відповідно це стосується і кримчан, яких 5 років тому змусили голосувати за "приєднання" до Росії під дулом автомата.

Володимир Путін

Величезні дотації не рятують жителів півострова, зарплати в Криму опустилися нижче, ніж були в 2013 році, ось тільки ціни виросли.

Середня зарплата в Сімферополі до анексії була близько $374-400 за курсом на той період, зараз же кримчани отримують в середньому не вище $350.

Незаконні влада стверджує, що вчителі на півострові отримують більше 420, а насправді ― не більше $300 з усіма надбавками.

Для порівняння, середня зарплата в РФ - $531, середня зарплата в Криму ― $387. У Росії вчитель отримує $495, а на окупованому півострові ― близько $300. В середньому лікар в Криму отримує на $60 менше, ніж в Росії ― $330.

За словами самих кримчан, ціни на півострові зросли в 2,5 рази, і це ніяк не компенсується зростанням рівня зарплати. На деякі групи товарів ціни перевищують навіть московські. Самі росіяни не приховують здивування від вартості фруктів, які здавалося б, в сезон повинні бути дешевше на сонячному півострові.

Туризм

Ще в 2013 році півострів приймав близько 6 млн відпочивальників, зараз ― в 4 рази менше. Це вплинуло і на доходи місцевих жителів. Дрібний туристичний бізнес практично вмер. На плаву залишилися тільки великі санаторії та готелі, "врятовані" і "націоналізовані" окупаційною владою.

У 2018 році окупанти переможно заявляли, що практично побила український рекорд за кількістю відпочиваючих в Криму, за даними "Міністерства курортів і туризму Криму" півострів з початку року прийняв 5,6 мільйона туристів. При цьому туроператори відзначають, що статистика серйозно завищена.

Туристичний сезон в Криму. Селище Гурзуф, літо 2018

Втім, жителі Криму, які заробляють на туристах все ж відзначили деяке підвищення інтересу до півострова в 2018 році, тільки доходів від цього у "літніх" бізнесменів більше не стало.

За їх словами, на півострів приїжджають в основному люди з достатком нижче середнього, відповідно і житло вони шукають бюджетне, прискіпливо вивчають ціни в місцевих ресторанах і клубах, а то і зовсім приїжджають з наметами і своєю їжею.

Багато підприємців, які раніше влітку могли заробити на безхмарне життя до відкриття наступного курортного сезону, тепер змушені шукати підробіток на зиму. А деякі і зовсім прощаються зі своїм бізнесом, який просто став нерентабельним.

Туристичний сезон в Криму. Селище Золоте, літо 2018

Туристичний сезон в Криму. Селище Щолкіно, літо 2018

І знову ж таки повернемося до цін, вартість відпочинку в Криму на двох на тиждень стартує від 35 тис. рублів, в цю вартість входить переліт, найдешевше проживання та харчування. До слова, тури в Туреччину на двох на тиждень з пакетом "все включено" коштують від 45 тис. рублів, а гарячі путівки і того дешевше. Але тільки при порівняно однаковій ціні за 7 днів відпочинку, сервіс в Туреччині на порядок вище, ніж в Криму. Якщо ж ви захочете відпочити на півострові з турецьким комфортом, це обійдеться в рази дорожче.

Екологія

Після анексії Криму найбільш гостро на півострові стала проблема з водою. Перекриття Північно-Кримського каналу, який забезпечував прісною водою 85% півострова стало катастрофою для сільгосппідприємств Криму.

До моменту будівництва Північно-Кримського каналу півострів був напівпустелю, там немає власних запасів води, які б могли на 100% забезпечити потреби регіону. Водосховища в Криму також не справляються зі своїм завданням, обсягу води ледве вистачає щоб забезпечити населення питною водою, не кажучи про зрошення земель.

Щоб хоч якось поліпшити ситуацію окупаційна "влада" вирішила бурити свердловини і використовувати підземні прісні води, але безконтрольний забір води призвів до засолення грунтів, ресурс закінчився дуже швидко.

Таким чином вирощування зернових, чим раніше дуже славився Крим, виявилося практично неможливим. У критичній ситуації знаходяться і тепличні господарства на півострові. Складнощі виникають і з розведенням худоби. За підрахунками екологів, щоб відновити водний баланс на півострові, вже зараз потрібно близько 10-15 років, але це за умови, що знову буде подаватися вода з Дніпра. Але цього не станеться до деокупації Криму.

В кінці серпня 2018 року відсутність води в необхідній кількості призвело до хімічної катастрофи на території анексованого півострова. Жителі Армянська на північній частині Криму стали бити на сполох після того, як помітили різкі зміни зі здоров'ям: їм було важко дихати, сльозилися очі, з'являлися висип і кашель. Багато говорили, що в повітрі відчувається запах сірки. Всі металеві предмети в будинках і на вулицях покривалися іржею, а також липким коричневою речовиною. Опало листя з дерев.

Наслідки викидів сірчаної кислоти з "Кримського титану"

А причиною тому був завод "Кримський титан", який належить українському олігарху Дмитру Фірташу. Для виробництва продукції завод використовує сірчану кислоту, яку згодом утилізують у відкритий відстійник, наповнений водою. Через нестачу води відстійник пересох, внаслідок кислота з висохлого накопичувача стала виділятися в вигляді сірчаного ангідриду, конденсуватися і випадати з росою в окрузі.

Лише через кілька тижнів місцева "влада" визнала проблему і вжила заходів з евакуації населення. Роботу "Кримського Титану" зупинили до з'ясування обставин. Але через півтора місяця завод знову запрацював. Люди повернулися в місто, але повторення екологічної катастрофи лише справа часу, так як води для поповнення відстійника в потрібному обсязі в Криму немає.

"Кримський Титан"

Ще одна проблема, яку окупанти привели з собою – це масова незаконна вирубка дерев в парках і скверах. Не шкодували навіть багатовікових червонокнижних ялівців, на що місцеві активісти не раз звертали увагу правоохоронців. "Прокуратура" Криму навіть заводила кримінальні справи за даним фактом, але до покарання справу так і не дійшла.

Вирубка ялівцю в Гаспрі

За російською системою дозволи на знесення червонокнижних рослин має видавати Міністерство екології, і ці дозволи в Криму видаються на право і на ліво. Тільки при будівництві траси "Таврида" в Севастополі вирубали найбільше дерев – кілька тисяч. При будівництві житлового комплексу в бухті "Омега" вирубали фісташки, теж з дозволу Мінекології.

Крім усього іншого, кримчани скаржаться на сміттєву катастрофу на півострові. Найбільше дістається курортним містам Криму – Алушті, Феодосії, Керчі, Бахчисараї, Ялті та навіть Севастополі. У соцмережах місцеві жителі викладають фото, на яких видно купу сміття, вивезенням якого ніхто не займається. А тим часом він перегниває, отруюючи землю небезпечними хімікатами.

Феодосія

Керч

Керч

Ялта

Ялта

Сімферополь

Промисловість

Через санкції і економічну нестабільності в Росії, більшість галузей Криму в 2018 році продемонстрували або стагнацію або падіння. Наприклад, виробництво автотранспортних засобів впало на 71%, обладнання - на 52%, меблів - на 36%, металургійних виробів - на 28%.

Третина всіх кримських підприємств збиткова, але в окремих регіонах півострова склалася катастрофічна ситуація. Наприклад, зі збитками працювали 60% організацій Судака і Нижньогірського району, 67% підприємств Ленінського району і 75% Роздольненського району. А в Армянську рівень збитковості досяг 100%.

Найбільші економічні провали демонструє сфера зовнішньої торгівлі - зовнішній товарообіг Криму в порівнянні з 2013 роком скоротився в 21 разів. При цьому експорт впав майже в 31 разів, а імпорт - в 16,4 рази.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!