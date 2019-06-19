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+34: синоптики уточнили спекотний прогноз по Україні

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У середу, 19 червня, в Україні збережеться спекотна погода, у більшості областей – суха.

Так, уночі на Закарпатті, вдень у західних, Одеській та Луганській областях очікуються місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі 15-20°, на півдні Одеської області до 23°; вдень 26-31°, у південній частині до 34°, на високогір'ї Карпат 20-25°.

Новини
Спека посилиться: синоптики дали невтішний прогноз до кінця тижня у Києві

Спека в Україні

Спека в Україні

Ілюстрація

У Києві – без опадів; температура вночі 18-20°, вдень 28-30°.

+34: синоптики уточнили спекотний прогноз по Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик розповіла, коли почне спадати спека в Україні.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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