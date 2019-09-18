19.09.2019: маг повідомив, як використати унікальний день

Маг ведичної традиції порадив використовувати дату з трьома "дев'ятками" - 19.09.2019 – для швидкого досягнення цілей і здобуття вдачі.

19 вересня відбуватиметься "потрійний вплив" цього числа. Про це в блозі OBOZREVATEL розповів маг ведичної традиції Ігор Мехеда.

За його словами, "в містичних системах Азії і Близького Сходу" число "9" "представляється як кінцева мета еволюції звичайної людини в людину духовну". Крім того, "число 9 завжди асоціювалося з материнськими силами Землі і з богинями різних релігій світу", – додав він.

Магія чисел, ілюстрація Google Images

У той же час Ігор Мехеда попередив: число "9" може діяти двояко. "Для людей, чия підсвідомість чиста і внутрішні проблеми опрацьовані, воно приносить велику удачу і швидке досягнення цілей. Для людей, чия підсвідомість наповнена хаосом і плутаниною, внутрішні проблеми не опрацьовані, воно приносить випробування, іноді досить жорсткі, як шлях для вирішення існуючих проблем і очищення", – пояснив він.

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Символом дня 19 вересня буде "прояв Абсолютного в Світі, що сприяє загальному щастю", – розповів Ігор Мехеда.

Він порекомендував 19 вересня зайнятися "очисними чи оздоровчими медитаціями" або проявити більшу активність в різних проектах. "Удача обов'язково повинна посміхнутися", – запевнив він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ігор Мехеда прокоментував пророцтво про кінець світу і розповів про те, що, згідно з однією з легенд, на людство чекає "рівноденна буря".

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