184 корпусів: Порошенко розповів про нове житло для військових

В Україні побудують 184 нових корпусів для військовослужбовців, які не матимуть нічого спільного з радянськими казармами.

Таку заяву зробив президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки в Миколаївську область, пообіцявши відвідати полігон "Широкий Лан", де побудовано 11 нових корпусів казарм. Про це передає прес-служба глави української держави,

"Якщо інші проблеми якийсь час не вирішувалися, то це не тому, що влада про них не знала, чи не хотіла, а тому, що треба було правильно визначити пріоритети, які стоять перед Українською державою. Тепер, нарешті, ми знайшли і гроші на те, щоб підтягувати, як-то кажуть, тили. Дуже важливо, щоб нашими спільними зусиллями ми продовжували модернізувати армію", - зазначив він.

Порошенко додав, що загальна готовність споруд полігону "Широкий Лан" - більше 50%. Одночасно будується їдальня, контрольно-пропускний пункт, очисні споруди, котельня, інженерні мережі, тепло-, електро- і водопостачання та каналізація. Він також заявив, що 24 травня проведе велику інспекційну нараду за проектом будівництва нових гуртожитків для контрактників.

Петро Порошенко Прес-служба АП

"Язик не повертається назвати це казармою. Я, як людина, що прослужила два роки строкової служби, проживши в казармі, чітко знаю цю відмінність", - сказав президент.

За його словами, по всіх об'єктах вже почалися закупівлі через систему ProZorro, і проект вступає у вирішальну стадію.

Петро Порошенко Прес-служба АП

"В двадцять одній області виростуть 184 нові, сучасні, комфортабельні приміщення, які матимуть мало що спільного з казармами радянського зразка. В них розмістяться 23 тисячі військовослужбовців. Це – наймасштабніший будівельний проект у Збройних Силах, подібного якому ще взагалі не було. Третина помешкань вже будується", - резюмував Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко розповів про успіхи української економіки протягом дев'яти кварталів.