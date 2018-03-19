1,43 млн читачів на добу - новий рекорд "Обозревателя": як нам це вдалося

Інтернет-видання "Обозреватель" поставило новий рекорд трафіку серед українських електронних ЗМІ.

Так, у неділю, 18 березня, згідно з даними аналітичних систем (Google Analytics і LiveInternet), сайт "Обозреватель" відвідало 1 млн 434 тис. читачів, або, на мові аналітиків - унікальних користувачів.

Таким чином був побитий як власний рекорд за відвідуваністю видання, так і рекорд серед всіх інших українських електронних ЗМІ. Попередній найвищий показник "Обозревателя" був зафіксований 16 березня: 1,331 млн відвідувачів.

При цьому кількість переглядів на сайті також б'є рекорди: вже 6 днів тримається на рівні вище 5 млн.

У підсумку "Обозреватель" впевнено займає першу строчку серед українських ЗМІ в щоденному рейтингу LiveInternet, йдучи там з великим відривом від конкурентів.

Варто відзначити також, що на відміну від більшості інших українських ЗМІ, "Обозреватель" не використовує технологію так званої "заливки трафіку" від ukr.net. Навпаки - трафік "Обозревателя" органічний, живий.

Як "Обозреватель" досяг таких показників? Тут п'ять відповідей:

1. Завдяки вам, дорогі читачі! Дякую вам за увагу до нас!

2. Завдяки команді редакторів і авторів, які постійно тримають руку на "новинному пульсі", відбираючи для читачів найцікавіше, правильно розставляючи акценти.

3. Завдяки потужній команді програмістів і розробників, які оперативно вирішують техпроблеми, створюють максимально комфортні умови для редакторів і йдуть в ногу з часом в плані технологій.

4. Завдяки найкращій на ринку команді SММ.

5. Завдяки постійному прагненню розвиватися і вмінню робити правильні висновки зі своїх помилок.

Ми продовжуємо розвиватися. Чекайте від нас новий цікавий контент і інтернет-рішення.

Нагадаємо, в листопаді 2017 року "Обозреватель" вирішив повернутися в рейтингову систему Liveinternet.

За підсумками першого ж місяця після повернення, видання посіло перше місце в категорії "Новини та ЗМІ" Україна. Тоді "Обозреватель" лідирував з відривом в 2 млн відвідувачів від найближчого конкурента.