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6 жовтня • оновлено в 18:07
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/ Розслідування

14-річний хлопчик влаштував криваву різанину на Волині : з'явилися деталі

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14-річний підліток з Ковеля Волинської області, який влаштував смертельну різанину, захоплювався комп'ютерними іграми, і, можливо, вживав наркотики.

Як говориться в сюжеті ТСН, вчителі описують хлопчика як адекватного та ввічливого. Навчався він у школі непогано, раніше проблем з поведінкою не мав.

Трагедія сталася в Ковелі. Пізно ввечері сім'я почула шум в літній кухні. Коли вийшли — побачили свого сусіда з ножами в руках. Хлопець кинувся на господарів. 41-річній жінці потрапив ножем в серце. Вона загинула ще до приїзду медиків. Її чоловік зараз в реанімації з різаними ранами, його стан лікарі оцінюють як важкий.

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16-річна донька подружжя також отримала кілька ножових поранень, але змогла викликати швидку допомогу. Зараз її життю нічого не загрожує.

Хлопця вже затримали, мотиви злочину вивчають в поліції. За словами сусідів, ніяких конфліктів між хлопцем і сусідами не було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Житомирській області відбувся напад на інкасаторів. Під час перестрілки був поранений співробітник поліції.

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Місце
Україна Луцьк
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Будущий АТОшник?
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Русский мир, он такой
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