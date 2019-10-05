14-річний хлопчик влаштував криваву різанину на Волині : з'явилися деталі

14-річний підліток з Ковеля Волинської області, який влаштував смертельну різанину, захоплювався комп'ютерними іграми, і, можливо, вживав наркотики.

Як говориться в сюжеті ТСН, вчителі описують хлопчика як адекватного та ввічливого. Навчався він у школі непогано, раніше проблем з поведінкою не мав.

Трагедія сталася в Ковелі. Пізно ввечері сім'я почула шум в літній кухні. Коли вийшли — побачили свого сусіда з ножами в руках. Хлопець кинувся на господарів. 41-річній жінці потрапив ножем в серце. Вона загинула ще до приїзду медиків. Її чоловік зараз в реанімації з різаними ранами, його стан лікарі оцінюють як важкий.

16-річна донька подружжя також отримала кілька ножових поранень, але змогла викликати швидку допомогу. Зараз її життю нічого не загрожує.

Хлопця вже затримали, мотиви злочину вивчають в поліції. За словами сусідів, ніяких конфліктів між хлопцем і сусідами не було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Житомирській області відбувся напад на інкасаторів. Під час перестрілки був поранений співробітник поліції.

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