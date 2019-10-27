13 дірок в гарбузі: озвучений грошовий ритуал на Хелловін

Астролог Ефа Форіна розповіла, що на Хелловін можна провести ритуал на привернення грошей.

Щоб провести ритуал, необхідно приготувати гарбуз, 12 монет, одну грошову купюру будь-якого номіналу і 2 свічки, – пояснила вона в блозі OBOZREVATEL.

"Зовні в цілому гарбузі проробляються 13 прорізів. В один з них поміщається грошова купюра будь-якого номіналу. В інші 12 прорізів поміщаються монетки", – пояснила вона.

Напередодні Всіх Святих можна провести ритуал на привернення грошей

Гарбуз має залишатися в будинку всю ніч з 31 жовтня на 1 листопада, при цьому ліворуч від нього необхідно запалити жовту свічку, а праворуч – зелену.

"Вранці забираємо купюру і кладемо собі в гаманець. Вона повинна пролежати там до 28 листопада. 28 листопада потрібно купити на неї якісь солодощі або щось смачне і з'їсти, але потрібно зробити так, щоб обов'язково була здача. Цю здачу потрібно назад покласти в гаманець і не витрачати до наступного Хелловіна. Вона буде притягувати до себе гроші", – розповіла Ефа Форіна.

"Гарбуз, нашпигований монетками, потрібно винести на природу 1 листопада", - додала вона.

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