Депутат Соболєв, який втратив 3-річного сина під час замаху на нього, знову став батьком
Автомобіль Range Rover, у якому була родина Соболєвих, обстріляли в Києві 1 грудня 2019 року
У результаті замаху від поранення в голову загинув 3-річний син депутата Олександр
Сам політик під час інциденту не постраждав
У депутата Київської обласної ради, бізнесмена В'ячеслава Соболєва, на якого в грудні 2019 року в Києві було скоєно замах, народився син.
Радісною новиною поділилася його дружина Інна 21 жовтня на своїй сторінці в Facebook.
"Синочку, ти до нас сьогодні повернувся", – підписала вона знімок із пологового будинку.
Соболєв у коментарі виданню "Страна" сказав, що сина назвали Сашком, як і їхню з Інною трагічно загиблу дитину.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Києві 1 грудня обстріляли автомобіль Range Rover депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва.
У результаті замаху від поранення в голову загинув 3-річний син депутата Олександр. Сам політик під час інциденту не постраждав.
Соболєв кілька років перебував у жорсткому конфлікті із впливовим "донецьким" суддею. Йому і його родині надходили погрози, зокрема фізичної розправи.
2 грудня стало відомо про затримання двох підозрюваних у замаху на Соболєва. Вони – ексбійці УДА.
З'ясувалося, що під час інциденту постріл здійснювався не з автомобіля (як спочатку вважалося), а з будівлі.
Одним із підозрюваних у вбивстві 3-річного сина Соболєва виявився 20-річний Андрій Лаврега.
Також у мережі з'явилося фото добровольця УДА Євгена Семенова, другого підозрюваного в замаху на депутата.
Затриманим за вбивство трирічного хлопчика оголосили про підозру.
Шевченківський районний суд Києві 4 грудня обрав запобіжний захід підозрюваним у вбивстві дитини. Їх заарештували на 2 місяці без права внесення застави.
За словами народного депутата 8-го скликання Ігоря Мосійчука, організатором замаху на Соболєва виявився Абуєв.
Сам Абуєв заявив, що не причетний до злочину.