Депутат Соболєв, який втратив 3-річного сина під час замаху на нього, знову став батьком

Obozrevatel
Obozrevatel
Суспільство
2,1 т.

  • Автомобіль Range Rover, у якому була родина Соболєвих, обстріляли в Києві 1 грудня 2019 року

  • У результаті замаху від поранення в голову загинув 3-річний син депутата Олександр

  • Сам політик під час інциденту не постраждав

В'ячеслав та Інна Соболєви знову стали батьками

У депутата Київської обласної ради, бізнесмена В'ячеслава Соболєва, на якого в грудні 2019 року в Києві було скоєно замах, народився син.

Радісною новиною поділилася його дружина Інна 21 жовтня на своїй сторінці в Facebook.

"Синочку, ти до нас сьогодні повернувся", – підписала вона знімок із пологового будинку.

Соболєв у коментарі виданню "Страна" сказав, що сина назвали Сашком, як і їхню з Інною трагічно загиблу дитину.

Син Інни, 3-річний Олександр, загинув майже рік тому

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаКиївЗамах на СоболєвадепутатвбивствоВ'ячеслав Соболєв