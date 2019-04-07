Технолог и представитель Президента пояснил отсутствие деолигархизации в программе его кандидата тем, что олигархи возглавляют оппозицию.

Стало быть, этого достаточно, чтоб борьба с олигархами не только не велась, но и даже в программе на будущее не провозглашалась?

Значит, власть готова бороться только с олигархами внутри власти? А поскольку таких, как выяснилось, нет (!!!), то и бороться не с кем???

Похоже, тест на алкоголь и наркотики надо было сдавать всей команде...

Зато с учётом этого уже не возникает вопроса по второй версии того же спикера из президентского штаба. Оказывается, это слово (деолигархизация) просто труднопроизносимо! Это ж сколько надо выпить?!

Интересно, кого он имел в виду? Себя или потенциального произносителя???

А какие ещё слова им трудно выговаривать? Не, я не про шласаша пошоссеисосаласушку, но ведь бывают же и другие слова, которые более сложны, чем Рошен, Томас или Путин. Например, Грибаускайте (фамилия Президента Литвы), Гвюдни Торласиюс Йоуханнессон (Президент Исландии), Саули Нийнистё (Финляндии) с резиденцией в Мянтюниеми. Ещё есть слово демократизация — ну ладно, это для многих сложно, вот попроще: Несауалькойотль — мексиканский мегаполис —миллионер... А если, не дай Бог, очередное извержение вулкана Эйяфьядлайёкудль (опять Исландия) и надо срочно лично поддержать братский народ, озвучив небезразличное послание?

И после этого нам говорят, что шутки 95-го квартала — "то таке"? Проблема в другом: то, о чём там шутят,— у других суровая правда жизни.

Мale vivunt, qui se semper victuros putant. Что в переводе означает: мале вивунт, кви сэ сэмпэр виктурос путант. Должно помочь развитию речи, чтоб слова легче выговаривались. А то думали — с этим проблема у совсем другого человека...

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