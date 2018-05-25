Зрада: друг "Шнура" розповів про причини розлучення музиканта

Співак, друг лідера групи "Ленінград" Сергія Шнурова Стас Барецький вважає, що причиною розлучення "Шнура" стала не його зрада дружині Матильді.

"Вони обидва - складні люди. Два складних характери. Два ведмеді в одній барлозі погано уживаються. Зрада? Я сумніваюся в цьому. Може, це допускається. Але так, щоб за руку ловила, це навряд чи. Вони дорослі розумні люди. А розумні люди до цього ставляться філософськи. Двоє людей з сильним характером - це завжди важко. Кожен тягне ковдру на себе. У кожного принципи. Я знаю їх", сказав Барецький, повідомляє "Комсомольская правда".

Він зазначив, що засмучений повідомленням про розлучення друга.

"Шкода мені. Олена (Матильда) на нього добре вплинула. Притримала від алкоголізму. Сім'я - це сім'я. Я один живу. Тому мені простіше", - додав Барецький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 травня лідер групи "Ленінград" Сергій Шнуров заявив про розлучення з дружиною, з якою він прожив у шлюбі 11 років.