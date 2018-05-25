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Зрада: друг "Шнура" розповів про причини розлучення музиканта

7.4тЧитати новину російською

Співак, друг лідера групи "Ленінград" Сергія Шнурова Стас Барецький вважає, що причиною розлучення "Шнура" стала не його зрада дружині Матильді.

"Вони обидва - складні люди. Два складних характери. Два ведмеді в одній барлозі погано уживаються. Зрада? Я сумніваюся в цьому. Може, це допускається. Але так, щоб за руку ловила, це навряд чи. Вони дорослі розумні люди. А розумні люди до цього ставляться філософськи. Двоє людей з сильним характером - це завжди важко. Кожен тягне ковдру на себе. У кожного принципи. Я знаю їх", сказав Барецький, повідомляє "Комсомольская правда".

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Він зазначив, що засмучений повідомленням про розлучення друга.

"Шкода мені. Олена (Матильда) на нього добре вплинула. Притримала від алкоголізму. Сім'я - це сім'я. Я один живу. Тому мені простіше", - додав Барецький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 травня лідер групи "Ленінград" Сергій Шнуров заявив про розлучення з дружиною, з якою він прожив у шлюбі 11 років.

Особи
Сергій ШнуровСтас БарецькийМатильда Шнурова
Місце
Росія
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