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''Золотий глобус'': оголошені переможці премії. Усі подробиці

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У Лос-Анджелесі відбулася 76-а церемонія вручення премії "Золотий глобус".

Так, були визначені переможці. Трасляцію вело видання The Hollywood Reporter. Кращим драматичним фільмом визнана "Богемська рапсодія".

Нагороду як кращий актор у цій категорії отримав Рамі Малек, що зіграв у "Богемської рапсодії" Фредді Меркьюрі. Найкращою драматичною актрисою стала Гленн Клоуз (фільм "Дружина").

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''Золотий глобус'': оголошені переможці премії. Усі подробиці

NBC

Рамі Малек

Рамі Малек

NBC

Гленн Клоуз

Гленн Клоуз

NBC

Нагороду у номінації "Кращий фільм - комедія або мюзикл" отримала картина "Зелена книга", яка також була відзначена за кращий сценарій. За гру у комедійному фільмі або мюзиклі отримав нагороду Крістіан Бейл, який зіграв у фільмі "Влада". Кращою актрисою у тій же категорії стала Олівія Колман (фільм "Фаворитка").

"Зелена книга"

"Зелена книга"

NBC

Крістіан Бейл

Крістіан Бейл

NBC

Олівія Колман

Олівія Колман

NBC

Кращим режисером названий мексиканець Альфонсо Куарон за роботу над картиною "Рома". Цей фільм також завоював премію у номінації "Кращий фільм іноземною мовою".

Альфонсо Куарон

Альфонсо Куарон

NBC

Премію за кращий саундтрек до фільму отримала поп-виконавиця Леді Гага, яка написала пісню Shallow до фільму "Зірка народилася".

Леді Гага

Леді Гага

NBC

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський актор і комік Кевін Харт відмовився вести церемонію вручення премії "Оскар" у 2019 році через скандал, що розгорівся у соцмережах з приводу його гомофобних висловлювань дев'ятирічної давності.

Місце
США
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