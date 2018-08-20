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Знаменитий російський співак попросив громадянство Грузії

3.5тЧитати новину російською

Знаменитий російський співак Валерій Меладзе звернувся до Мін'юсту Грузії з проханням про надання йому громадянства цієї країни.

Як повідомляє "МК" з посиланням на інформаційне агентство Georgian News Agency, артист, який є уродженцем грузинського Батумі, вже написав відповідну заяву.

Він вирішив скористатися новим законом Грузії "Про громадянство", який дозволяє уродженцям країни відновити громадянство Грузії, втрачене при отриманні громадянства іншої країни.

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При цьому Меладзе хоче отримати громадянство Грузії зі збереженням російського. Зараз він знаходиться в Батумі, де виступав на концертах, присвячених 80-річчю народного артиста Грузії Вахтанга Кікабідзе.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скандальний російський актор вирішив відмовитися від громадянства України.

Особа
Валерій Меладзе
Місце
Росія
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