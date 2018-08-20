Знаменитий російський співак попросив громадянство Грузії

Знаменитий російський співак Валерій Меладзе звернувся до Мін'юсту Грузії з проханням про надання йому громадянства цієї країни.

Як повідомляє "МК" з посиланням на інформаційне агентство Georgian News Agency, артист, який є уродженцем грузинського Батумі, вже написав відповідну заяву.

Він вирішив скористатися новим законом Грузії "Про громадянство", який дозволяє уродженцям країни відновити громадянство Грузії, втрачене при отриманні громадянства іншої країни.

При цьому Меладзе хоче отримати громадянство Грузії зі збереженням російського. Зараз він знаходиться в Батумі, де виступав на концертах, присвячених 80-річчю народного артиста Грузії Вахтанга Кікабідзе.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скандальний російський актор вирішив відмовитися від громадянства України.