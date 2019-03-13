Зірка серіалу "Закрита школа" намагалася накласти на себе руки: названо причину

Російська актриса Поліна Уварова, відома за роллю в молодіжному серіалі "Закрита школа", намагалася покінчити життя самогубством у Москві.
За даними Telegram-каналу Baza, 13-річна дівчинка хотіла накласти на себе руки, бо її видалили з друзів у соціальній мережі "ВКонтакте", яка заборонена в Україні.
Вікіпедія
"9 березня 13-річна Поля Уварова посварилася зі своїми друзями. Посварилися дуже жорстко – аж до видалення з друзів у "ВК". Втрачати близьких важко і Поля не витримала. Вона прийшла додому, поскаржилася мамі на поганий настрій і коротко розповіла, що трапилося. Пізно вночі дівчинку почало нестримно нудити. До неї на допомогу одразу прийшла мама – і дізналася, що дочка намагалася накласти на себе руки, наковтавшись таблеток", – ідеться в повідомленні.
Поліна Уварова
Уточнюється, що Поліну вдалося врятувати завдяки тому, що при передозуванні обраним препаратом одразу починається сильна блювота. Через це батьки вчасно звернулися до медиків. У результаті актрису виписали через кілька днів із лікарні. Вона буде спостерігатися у психолога.
Поліна Уварова
"Три зірки" / = Кинопланета =
"Поліна Уварова – досить серйозна підліткова зірка серіалів. Дівчинка почала грати в кіно з п'яти років. Першою для неї стала роль Валі Спірідонової в дитинстві – однією з головних героїнь серіалу "Закрита школа", який довгий час ішов по СТС", – уточнили в соцмережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 березня була екстрено госпіталізована російська співачка Юлія Началова, оскільки у неї різко підскочив рівень цукру в крові і загострилася подагра.
13 березня її підключили до апарату штучної вентиляції легенів, ввели в стан медикаментозної коми. Пізніше стало відомо, що у неї відмовили внутрішні органи.
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