"Шо за весілля?" Реп на Майдані під час Дня незалежності посварив українців

У мережі з'явилося відео виступу виконавиці Аліни Паш на Майдані під час святкування Дня Незалежності в Києві.

Відео опублікували в Twitter Пан Ібра, супроводивши його нецензурним висловлюванням.

Аліна Паш на Майдані Скрін з відео

"Максимально жалюгідно", "Заслужили", "Сподіваюся, що просто сон", "Шо за весілля?", "Закарпатське", - написали підписники в коментарях.

Втім, знайшлися і ті, кому концерт сподобався. "А мені подобається", "Нормально", "Кокошник у неї крутий".

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