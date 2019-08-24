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"Шо за весілля?" Реп на Майдані під час Дня незалежності посварив українців

13.6т Читати матеріал російською

У мережі з'явилося відео виступу виконавиці Аліни Паш на Майдані під час святкування Дня Незалежності в Києві.

Відео опублікували в Twitter Пан Ібра, супроводивши його нецензурним висловлюванням.

"Шо за весілля?" Реп на Майдані під час Дня незалежності посварив українців
Аліна Паш на Майдані

Аліна Паш на Майдані

Скрін з відео

"Максимально жалюгідно", "Заслужили", "Сподіваюся, що просто сон", "Шо за весілля?", "Закарпатське", - написали підписники в коментарях.

"Шо за весілля?" Реп на Майдані під час Дня незалежності посварив українців
"Шо за весілля?" Реп на Майдані під час Дня незалежності посварив українців
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Втім, знайшлися і ті, кому концерт сподобався. "А мені подобається", "Нормально", "Кокошник у неї крутий".

"Шо за весілля?" Реп на Майдані під час Дня незалежності посварив українців

Читайте на OBOZREVATEL повний текст звернення Зеленського до українців під час святкування Дня незалежності.

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Теми
День Незалежності Парад на День Незалежності
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
свято
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