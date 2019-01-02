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Зеленський іде у президенти України: як виглядає його дружина

185.6тЧитати матеріал російською

Український шоумен, засновник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський вважає за краще не виставляти на показ сімейне життя, але за декілька днів до заяви про висунення у президенти України, з'явилося його дуже хорошої якості фото з дружиною.

Так, із дружиною Оленою він з'явився на допрем'єрному показі фільму "Я, Ти, Він, Вона" у Києві. Знімок був опублікований у спільноті Володимира Зеленського в Instagram.

Володимир Зеленський і Олена Кияшко з одного міста — Кривого Рогу. Пара познайомилася ще в студентські роки. Згодом у молодих людей почалися романтичні стосунки і до сьогодні подружжя не розлучається.

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Разом вони виховують доньку Сашу і сина Кирила.

Володимир Зеленський із дружиною Оленою

Володимир Зеленський із дружиною Оленою

Офіційна групппа Зеленського в Instagram

Володимир Зеленський із дружиною Оленою

Володимир Зеленський із дружиною Оленою

ХОЧУ.ua

Володимир Зеленський із дружиною Оленою

Володимир Зеленський із дружиною Оленою

ХОЧУ.ua

Володимир Зеленський із дружиною Оленою і донькою Сашею

Володимир Зеленський із дружиною Оленою і донькою Сашею

"Віва"

Володимир Зеленський із дружиною Оленою

Володимир Зеленський із дружиною Оленою

Ivona

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Під час новорічного звернення до українців на телеканалі "1+1", яке "змістило" промову президента України Петра Порошенка, Зеленський оголосив про висунення у кандидати в президенти України.

  • Керівництво "1+1" пояснило подібний "трюк" тим, що слухати президента під бій курантів — радянська традиція, а зараз прийшов час для нових можливостей.

  • У мережі на рішення шоумена відреагували неоднозначно: частина українців підтримала Зеленського і висловила готовність проголосувати за його кандидатуру. Інші ж прокоментували заяву вкрай негативно.

Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Не парьтесь! Имя пятого президента Украины- П.А. Порошенко навсегда вошло в историю Украины....золотыми буквами! А имя продажного фигляра через десяток лет не вспомнят даже дебилы ,уписивающиеся от его пошлых шуток.
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К К
К К
Ты жена , видно что ты старше , а значит должна быть умнее . Останови своего " президента " пока не поздно , пусть кривляется на сцене , но в жизни ему не позволят кривляться .
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Ларина Светлана
Ларина Светлана
Как у нас интересно все происходит. Только появляется новая кандидатура на пост президента, которая раннее не была у кормушки и сразу ушат помоев - .Савченко продажная, Зеленский марионетка и т.д. Нет давайте менять шило на мыло. Зека на зечку, пасечника на шоколадника и т.д. И они опять всё обещают, Юля газ для населения, так и хочется спросить " шо опять?", Петр опять будет заканчивать войну за две недели и продавать свой бизнес. И за каждым из них стоит олигарх. Выбираем все время президента у кормушки и ждем чуда, вот этот будет наш, для людей...Да ЩАЗ, они будут для себя. Невольно вспоминаешь Польшу, пока россияне не взорвали самолет, со всей кормушкой, ничего не изменилось И у нас не измениться.Дайте шанс новым лицам, попробуйте хоть что-то изменить в стране, а не по накатанной. не поленитесь больше узнать о новых кандидатурах, посмотрите интервью, не судите ничего не зная о их желаниях, мыслях. Люди, меняйте и меняйтесь, что бы наши дети и внуки не стремились как можно дальше от дома, от нас с вами.
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2 из 4 ответов | показать все
Oluschenko Ostap
Oluschenko Ostap
Ларина Светлана, "кормушка" - это у тебя с путиным. А Зелнский никакой не государственник. Это просто шоумэн. Он сможет быть Главнокомандующим? Или дипломатом? Он стал бы Томос выбарывать для Украины? Это кухарка, которая "может руководить государством"...
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Oluschenko Ostap
Oluschenko Ostap
IGGI IGGI, Взорвали вы, взорвали. Все знают. А ПМС у своей мамы проверяй...
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