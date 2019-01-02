Зеленський іде у президенти України: як виглядає його дружина

Український шоумен, засновник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський вважає за краще не виставляти на показ сімейне життя, але за декілька днів до заяви про висунення у президенти України, з'явилося його дуже хорошої якості фото з дружиною.
Так, із дружиною Оленою він з'явився на допрем'єрному показі фільму "Я, Ти, Він, Вона" у Києві. Знімок був опублікований у спільноті Володимира Зеленського в Instagram.
Володимир Зеленський і Олена Кияшко з одного міста — Кривого Рогу. Пара познайомилася ще в студентські роки. Згодом у молодих людей почалися романтичні стосунки і до сьогодні подружжя не розлучається.
Разом вони виховують доньку Сашу і сина Кирила.
Володимир Зеленський із дружиною Оленою
Офіційна групппа Зеленського в Instagram
Володимир Зеленський із дружиною Оленою
ХОЧУ.ua
Володимир Зеленський із дружиною Оленою
ХОЧУ.ua
Володимир Зеленський із дружиною Оленою і донькою Сашею
"Віва"
Володимир Зеленський із дружиною Оленою
Ivona
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Під час новорічного звернення до українців на телеканалі "1+1", яке "змістило" промову президента України Петра Порошенка, Зеленський оголосив про висунення у кандидати в президенти України.
Керівництво "1+1" пояснило подібний "трюк" тим, що слухати президента під бій курантів — радянська традиція, а зараз прийшов час для нових можливостей.
У мережі на рішення шоумена відреагували неоднозначно: частина українців підтримала Зеленського і висловила готовність проголосувати за його кандидатуру. Інші ж прокоментували заяву вкрай негативно.