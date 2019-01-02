Зеленський іде у президенти України: як виглядає його дружина

Український шоумен, засновник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський вважає за краще не виставляти на показ сімейне життя, але за декілька днів до заяви про висунення у президенти України, з'явилося його дуже хорошої якості фото з дружиною.

Так, із дружиною Оленою він з'явився на допрем'єрному показі фільму "Я, Ти, Він, Вона" у Києві. Знімок був опублікований у спільноті Володимира Зеленського в Instagram.

Володимир Зеленський і Олена Кияшко з одного міста — Кривого Рогу. Пара познайомилася ще в студентські роки. Згодом у молодих людей почалися романтичні стосунки і до сьогодні подружжя не розлучається.

Разом вони виховують доньку Сашу і сина Кирила.

Володимир Зеленський із дружиною Оленою Офіційна групппа Зеленського в Instagram

Володимир Зеленський із дружиною Оленою ХОЧУ.ua

Володимир Зеленський із дружиною Оленою ХОЧУ.ua

Володимир Зеленський із дружиною Оленою і донькою Сашею "Віва"

Володимир Зеленський із дружиною Оленою Ivona

Як повідомляв OBOZREVATEL: