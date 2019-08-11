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"Заваліть хл*бало!" Оля Полякова зухвало відповіла критикам

3.3т Читати матеріал російською

Українська поп-діва Оля Полякова спростувала звинувачення в тому, що нібито користується фотошопом.

У Instagram співачка опублікувала сторіс, в якому розповіла шанувальникам, як стежить за фігурою за допомогою фізичних вправ.

Позуючи перед дзеркалом, Полякова також згадала про критику хейтерів. "Хто там говорив, що я собі ноги на фотошопі подовжую, то ось вам! Заваліть хл*бало, як кажуть у нас на Вінниччині", - сказала вона.

Оля Полякова

Оля Полякова

Instagram

Новини
"Досить рахувати чужі гроші!" Полякова жорстко відповіла заздрісникам
Оля Полякова

Оля Полякова

Instagram

Оля Полякова

Оля Полякова

Instagram

Оля Полякова

Оля Полякова

Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Оля Полякова викликала ажіотаж в мережі гарячими пляжними знімками, на яких вона позувала у відвертих купальниках.

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Оля Полякова
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
ДЕРЗКАЯ КАЛ-МОЧА!!! НЕКРАСИВАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУРНАЯ И НЕ ИНТЕРЕСНАЯ ДЕВКА!!! ДЛЯ ЛЮМПЕНОВ ЕЕ ТВОРЧЕСТВО!!!
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
Андрияшин Виктор, ЛЮМПЕН ОТВАЛИ... Я ТАКИХ КАК ТЫ И ОНА НА ХУЕ ВЕРТЕЛ ЕЩЕ В 90-х... КАЛ И МОЧА ЕЕ ТВОРЧЕСТВО!!! МНЕ НЕ ИНТЕРЕССНА НИ ОНА НИ ТВОЙ ВЫСЕР!!! ХОТЬ ВЫЕБИСЬ ТУТ!!! КАЛ И МОЧА!!!
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ, вам это сложно понять,ибо ее ноги будут у вас в промежности на ушах.
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
С ее сиськами и ногами,точно можно закрыть е..ло.
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