"Заваліть хл*бало!" Оля Полякова зухвало відповіла критикам

Українська поп-діва Оля Полякова спростувала звинувачення в тому, що нібито користується фотошопом.

У Instagram співачка опублікувала сторіс, в якому розповіла шанувальникам, як стежить за фігурою за допомогою фізичних вправ.

Позуючи перед дзеркалом, Полякова також згадала про критику хейтерів. "Хто там говорив, що я собі ноги на фотошопі подовжую, то ось вам! Заваліть хл*бало, як кажуть у нас на Вінниччині", - сказала вона.

Оля Полякова Instagram

Оля Полякова Instagram

Оля Полякова Instagram

Оля Полякова Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Оля Полякова викликала ажіотаж в мережі гарячими пляжними знімками, на яких вона позувала у відвертих купальниках.

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