"Занадто сексуальна!" Дорофєєва викликала ажіотаж в мережі гарячими фото

Солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва викликала захват у користувачів мережі новими знімками.

У Instagram 29-річна співачка опублікувала фото, на яких продемонструвала підтягнуту фігуру. Також вона поскаржилася на погоду, зазначивши, що хоче більше тепла.

Шанувальники Дорофєєвої закидали її компліментами, зазначивши, що її чоловікові Володимиру Дантесу дуже пощастило з другою половинкою.

Надя Дорофєєва instagram

Надя Дорофєєва instagram

Надя Дорофєєва instagram

"Неймовірна! Дуже красива!" "Пощастило Дантесу", "Ви така стильна і красива", "Занадто сексуальна!" "Ти прекрасна", "Красуня", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дорофєєву запідозрили в романі з колегою по групі Позитивом.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!