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"Занадто сексуальна!" Дорофєєва викликала ажіотаж в мережі гарячими фото

12т Читати матеріал російською

Солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва викликала захват у користувачів мережі новими знімками.

У Instagram 29-річна співачка опублікувала фото, на яких продемонструвала підтягнуту фігуру. Також вона поскаржилася на погоду, зазначивши, що хоче більше тепла.

Шанувальники Дорофєєвої закидали її компліментами, зазначивши, що її чоловікові Володимиру Дантесу дуже пощастило з другою половинкою.

Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва

instagram

Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва

instagram

Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва

instagram

Новини
Чоловік Дорофеєвої раптово перетворився "на жінку": сміливі фото

"Неймовірна! Дуже красива!" "Пощастило Дантесу", "Ви така стильна і красива", "Занадто сексуальна!" "Ти прекрасна", "Красуня", - пишуть в мережі.

"Занадто сексуальна!" Дорофєєва викликала ажіотаж в мережі гарячими фото
"Занадто сексуальна!" Дорофєєва викликала ажіотаж в мережі гарячими фото
"Занадто сексуальна!" Дорофєєва викликала ажіотаж в мережі гарячими фото
"Занадто сексуальна!" Дорофєєва викликала ажіотаж в мережі гарячими фото
"Занадто сексуальна!" Дорофєєва викликала ажіотаж в мережі гарячими фото
"Занадто сексуальна!" Дорофєєва викликала ажіотаж в мережі гарячими фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дорофєєву запідозрили в романі з колегою по групі Позитивом.

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Особи
Час минув Надія Дорофєєва
Місце
Україна
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну рот рабочий а чем там ещё удивить то?обычная таких миллионы
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