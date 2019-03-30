Закохана: Сєдокова підігріла чутки про новий роман

Епатажна українська співачка, екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова підтвердила чутки про роман.

У цьому вона зізналася в гостях у шоу "П'ятниця з Регіною", уточнивши, що закохалася, і розкривши деталі особистого життя (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Я зустрілася з людиною, і мене вдарило струмом. Я сподіваюся, цього ніхто ніколи не дізнається, бо якщо дізнається .... Ні (у нього немає дружини. - ред)", — сказала співачка.

Анна Сєдокова скріншот

Вона пояснила, що ніколи не дозволить собі бути в відносинах з одруженим чоловіком. За словами Сєдлокової, вона ніколи не боролася за увагу представників протилежної статі.

"Якщо тобі доводиться боротися за чоловіка, то навіщо тобі це треба. Це не правильно. Це жодній жінці мого характеру щастя не приносило. Чомусь хтось вирішив, 70% жінок, що я повинна зараз зробити так, туди, перемогти його , завоювати. Я не боролася ніколи. Я завжди йшла, колись раніше, ніж потрібно", – зізналася Сєдокова.

Співачка також розповіла, що коли була вагітна сином Гектором, її коханий зробив пропозицію. Однак зірка відмовилася виходити заміж.

"Я зрозуміла, що щось не так. У мене був вибір: вийти заміж і потім знову розлучитися або підійти до нього і сказати "ні", — наголосила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сєдокова двічі виходила заміж. Вона вважається багатодітною матір'ю, адже має дві доньки – Моніку і Аліну, а також сина Гектора.

У листопаді 2019 року Сєдоковій приписували роман з молодим спортсменом Андрієм Мироновим. Після програми з Тодоренко в мережі також почала з'являтися інформація, що вона говорила про закоханість саме по відношенню до нього.

Андрій Миронов Instagram

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