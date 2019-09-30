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30 вересня • оновлено в 05:58
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"За цим стоїть ФСБ": відомий продюсер пояснив скандал з Винником

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Скандал навколо українського співака Олега Винника, який засвітився в кліпі з російськими зірками-кримнашистами і не зміг відповісти на запитання, чий Крим, є справою рук спецслужб Росії.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив музичний продюсер Олександр Ягольник. За словами продюсера, до виходу відеоролика Винник виглядав як "нормальний виконавець з нормальною громадянською позицією".

"За цим стоїть ФСБ – це 100%, тому що коли цей ролик вийшов, одразу ж з'явилося інтерв'ю Світлани Лободи, яка сказала, що для артистів байдуже, де заробляти гроші", – заявив Ягольник.

"Я думаю, тут було у ФСБ завдання конкретно пробити саме жіночу аудиторію, оскільки жіноча аудиторія більше ніж чоловіча втомилася від війни. Вони зараз розігрують цю карту і вкрай прикро, що Олег Винник на цю вудку попався", – зазначив він.

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На думку продюсера, скандал вдарив по репутації артиста навіть більше, ніж участь у виборчій кампанії Аграрної партії.

"Він у найважчий для України час, коли змінюється одне керівництво і приходить інше, заграв російську скрипку... ФСБ не брала Лорак, не брала Лободу і інших, хто там виступає. Вони знають, що українське суспільство їх не сприймає. А Винника вони точно вгадали і взяли перший номер. Саме та людина, яка демонструвала патріотичні погляди, зараз говорить – я з росіянами стою в одному човні", – підкреслив Ягольник.

Також продюсер не виключив, що згода співака знятися в ролику була продиктована його бажанням в майбутньому поїхати на гастролі в Росію.

Олег Винник

Олег Винник

instagram.com/olegg.vynnyk

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Російсько-український конфлікт
Особи
Олег Винник Олександр Ягольник
Місце
Україна
Тег
шоу-бизнес
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70rus xxx
70rus xxx
Что на это сказать,работой КГБ-ФСБ можно только гордится.Да,забыли добавить в агенты Кремля Усика и Марув(или,как там ее)
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
В шароварах у патриотов забурлило укр аинство.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Для тех кто в кастрюле - Крым российский с 1783 года
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