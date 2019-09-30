"За цим стоїть ФСБ": відомий продюсер пояснив скандал з Винником

Скандал навколо українського співака Олега Винника, який засвітився в кліпі з російськими зірками-кримнашистами і не зміг відповісти на запитання, чий Крим, є справою рук спецслужб Росії.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив музичний продюсер Олександр Ягольник. За словами продюсера, до виходу відеоролика Винник виглядав як "нормальний виконавець з нормальною громадянською позицією".

"За цим стоїть ФСБ – це 100%, тому що коли цей ролик вийшов, одразу ж з'явилося інтерв'ю Світлани Лободи, яка сказала, що для артистів байдуже, де заробляти гроші", – заявив Ягольник.

"Я думаю, тут було у ФСБ завдання конкретно пробити саме жіночу аудиторію, оскільки жіноча аудиторія більше ніж чоловіча втомилася від війни. Вони зараз розігрують цю карту і вкрай прикро, що Олег Винник на цю вудку попався", – зазначив він.

На думку продюсера, скандал вдарив по репутації артиста навіть більше, ніж участь у виборчій кампанії Аграрної партії.

"Він у найважчий для України час, коли змінюється одне керівництво і приходить інше, заграв російську скрипку... ФСБ не брала Лорак, не брала Лободу і інших, хто там виступає. Вони знають, що українське суспільство їх не сприймає. А Винника вони точно вгадали і взяли перший номер. Саме та людина, яка демонструвала патріотичні погляди, зараз говорить – я з росіянами стою в одному човні", – підкреслив Ягольник.

Також продюсер не виключив, що згода співака знятися в ролику була продиктована його бажанням в майбутньому поїхати на гастролі в Росію.

Олег Винник instagram.com/olegg.vynnyk

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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