"За цим стоїть ФСБ": відомий продюсер пояснив скандал з Винником

Скандал навколо українського співака Олега Винника, який засвітився в кліпі з російськими зірками-кримнашистами і не зміг відповісти на запитання, чий Крим, є справою рук спецслужб Росії.
Таку думку в ефірі ObozTV висловив музичний продюсер Олександр Ягольник. За словами продюсера, до виходу відеоролика Винник виглядав як "нормальний виконавець з нормальною громадянською позицією".
"За цим стоїть ФСБ – це 100%, тому що коли цей ролик вийшов, одразу ж з'явилося інтерв'ю Світлани Лободи, яка сказала, що для артистів байдуже, де заробляти гроші", – заявив Ягольник.
"Я думаю, тут було у ФСБ завдання конкретно пробити саме жіночу аудиторію, оскільки жіноча аудиторія більше ніж чоловіча втомилася від війни. Вони зараз розігрують цю карту і вкрай прикро, що Олег Винник на цю вудку попався", – зазначив він.
На думку продюсера, скандал вдарив по репутації артиста навіть більше, ніж участь у виборчій кампанії Аграрної партії.
"Він у найважчий для України час, коли змінюється одне керівництво і приходить інше, заграв російську скрипку... ФСБ не брала Лорак, не брала Лободу і інших, хто там виступає. Вони знають, що українське суспільство їх не сприймає. А Винника вони точно вгадали і взяли перший номер. Саме та людина, яка демонструвала патріотичні погляди, зараз говорить – я з росіянами стою в одному човні", – підкреслив Ягольник.
Також продюсер не виключив, що згода співака знятися в ролику була продиктована його бажанням в майбутньому поїхати на гастролі в Росію.
Олег Винник
instagram.com/olegg.vynnyk
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Олег Винник прийняв участь у кліпі з російськими зірками, що закликали до миру між країнами. Багато з цих зірок раніше активно підтримували агресію проти України.
у Винника прокоментували те, що трапилося, пояснивши, що спонукало його заспівати з росіянами.
при цьому артист не зміг відповісти на запитання, чий Крим.
у зв'язку зі скандалом, співак потрапив до списку "Миротворця".
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