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11 лютого • оновлено в 03:40
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Масова евакуація: у кінотеатрі Москви Пугачова та інші зірки потрапили в димову "пастку"

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У Москві з кінотеатру "Октябрь" через загоряння евакуювали понад 2500 глядачів, серед яких були знаменитості.

Інцидент трапився під час прем'єрного показу фільму "Лед 2" російського режисера Жори Крижовнікова, пише ТАСС (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

На прем'єру, за даними журналістів, прийшли співачка Світлана Лобода, сербський актор Мілош Біковіч, телеведучий Сергій Свєтлаков, народний артист Росії Олексій Гуськов, генеральна продюсерка телеканалу "Матч ТВ" Тіна Канделакі, режисери Олексій Учитель і Володимир Хотиненко, композитор Ігор Матвієнко та інші зірки.

Видання Super уточнює, що в залі також була присутня співачка Алла Пугачова.

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З кінотеатру "Жовтень" евакуювали зірок

З кінотеатру "Жовтень" евакуювали зірок

Колаж

"В одному із залів на першому поверсі кінотеатру "Октябрь" сталося коротке замикання на площі 0,2 кв. м. За уточненими даними, евакуйовані 2,5 тис. осіб", – розповіли в екстрених службах.

Відомо, що адміністрація кінотеатру вивела глядачів до приїзду рятувальників.

"Під час показу фільму раптом завила сирена, через гучний зв'язок сказали: "Терміново всім покинути зал".

Організовано все було добре, працівники кіноцентру – молодці, що швидко людей вивели. Щоправда, була невелика штовханина біля гардероба, але всі поводилися достойно" , – сказав ТАСС Олексій Учитель.

За словами режисера, глядачі встигли подивитися трохи більше половини фільму.

Як писав OBOZREVATEL, поліція почала дослідчу перевірку щодо російської телеведучої Олени Водонаєвої через публікацію в її Instagram щодо демографічної ситуації в РФ, що містить критику президента Володимира Путіна.

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Автор
Богдана Васильченко
Особи
Сергій Свєтлаков Світлана Лобода Тіна Канделакі Алла Пугачова
Місце
Росія Москва
Теги
евакуація видео пожежа кінотеатр Новини Росії шоу-бизнес
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