Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ Новини шоу-бізнесу

"Робити що хотіла": екс-чоловік Лоліти розповів про причини розлучення

4.7т Читати матеріал російською

Російська співачка українського походження Лоліта Мілявська, недавно розлучилася з чоловіком, тенісистом Дмитром Івановим. П'ятий чоловік співачки вирішив прокоментувати розставання.

Дмитро заявив, що їх шлюб розпався через упертість дружини. Вона відмовилася сприймати критику з боку чоловіка.

Лоліта і Іванов

Лоліта і Іванов

sobesednik.ru

"Втомився переробляти дружину. З таким же успіхом можна було стукати об стінку лобом. Вона продовжувала робити що хотіла", - сказав Іванов у програмі Першого каналу "Ексклюзив".

Колишній чоловік неохоче ділиться своїми планами на майбутнє, на відміну від зіркової дружини. "Статус – вільна! Але це не означає, що я буду шукати собі нову пригоду. Поживу одна, буду насолоджуватися сім'єю і роботою", – заявила співачка.

Новини
"Переживала, а потім плюнула": Лоліта раптово розлучилася з молодим чоловіком

Іванов розказав, що не збирається брати участь в ток-шоу про розлучення. "Я в Москві, працюю, ось буквально три хвилини тому почалося тренування. А Лоліта поїхала, її навіть в країні немає", - розповів тенісист в інтерв'ю "КП".

Він став 5 чоловіком співачки

Він став 5 чоловіком співачки

sobesednik.ru

Нагадаємо, Лоліта Мілявська вийшла заміж за російського тенісиста Дмитра Іванова, який молодший за неї на 11 років, в 2010 році. Іванов став п'ятим чоловіком Лоліти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лоліта повідомила про розлучення зі своїм п'ятим чоловіком.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особа
Лоліта Мілявська
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
8
15
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel