"Робити що хотіла": екс-чоловік Лоліти розповів про причини розлучення

Російська співачка українського походження Лоліта Мілявська, недавно розлучилася з чоловіком, тенісистом Дмитром Івановим. П'ятий чоловік співачки вирішив прокоментувати розставання.

Дмитро заявив, що їх шлюб розпався через упертість дружини. Вона відмовилася сприймати критику з боку чоловіка.

Лоліта і Іванов sobesednik.ru

"Втомився переробляти дружину. З таким же успіхом можна було стукати об стінку лобом. Вона продовжувала робити що хотіла", - сказав Іванов у програмі Першого каналу "Ексклюзив".

Колишній чоловік неохоче ділиться своїми планами на майбутнє, на відміну від зіркової дружини. "Статус – вільна! Але це не означає, що я буду шукати собі нову пригоду. Поживу одна, буду насолоджуватися сім'єю і роботою", – заявила співачка.

Іванов розказав, що не збирається брати участь в ток-шоу про розлучення. "Я в Москві, працюю, ось буквально три хвилини тому почалося тренування. А Лоліта поїхала, її навіть в країні немає", - розповів тенісист в інтерв'ю "КП".

Він став 5 чоловіком співачки sobesednik.ru

Нагадаємо, Лоліта Мілявська вийшла заміж за російського тенісиста Дмитра Іванова, який молодший за неї на 11 років, в 2010 році. Іванов став п'ятим чоловіком Лоліти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лоліта повідомила про розлучення зі своїм п'ятим чоловіком.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram